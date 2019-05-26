"Юнайтед" переключился с Кулибали на Диаша

Отчаявшись переманить Калиду Кулибали из "Наполи", "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на защитника Рубена Диаша из "Бенфики".

Как известно, укрепление центра обороны является едва ли не главным приоритетом для "красных дьяволов" на летнее трансферное окно. До недавних пор считалось, что целью номер "Юнайтед" среди центральных защитников является Кулибали.



По информации Daily Mirror, "Наполи" еще на прошлой неделе отклонил предложение "дьяволов" по Кулибали в размере 85 миллионов фунтов, а в минувшую пятницу ответил отказом "Реалу", который был готов заплатить 90 млн. фунтов за Калиду.



Также "Наполи" сообщил заинтересованным в 27-летнем сенегальце клубам, что не будет рассматривать предложения менее 150 млн. фунтов. Это заставило "Юнайтед" переключиться на Диаша.



Рубен видится гораздо более доступной альтернативой Кулибали. 12 месяцев назад "Бенфика" отказалась продать своего защитника в "Лион" за 30 млн. фунтов, но перед предложением около 60 млн. фунтов португальский клуб едва ли сможет устоять.



Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер считает, что 22-летний португалец стал бы хорошей инвестицией за такие деньги. Всего же "Юнайтед" планирует потратить минимум 250 млн. фунтов грядущим летом.