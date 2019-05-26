"Ювентус" хочет Сарри или Почеттино
"Ювентус" хочет, чтобы место Массимилиано Аллегри на посту главного тренера занял Маурицио Сарри из "Челси" или Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
Напомним, 17 мая клуб из Турина объявил о расставании с Аллегри по окончании этого сезона. Массимилиано выиграл пять титулов Серии А за пять лет, но так и не преуспел в Лиге Чемпионов.
В надежде сделать следующий шаг и завоевать европейский трофей, "Ювентус" собирается обратиться к Сарри или Почеттино, которые сейчас готовят свои команды к финалам Лиги Европы и Лиги Чемпионов, соответственно.
Как сообщает The Guardian, "Челси" готов отпустить Сарри за 5 миллионов фунтов, причем компенсация может даже не потребоваться, если "синие" решат уволить непопулярного среди болельщиков специалиста после матча в Баку против "Арсенала".
По информации издания, третьим кандидатом, после Сарри и Почеттино, в списке "Ювентуса" значится Симоне Индзаги из "Лацио".
26.05.2019 09:00
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