Почеттино может не выпустить Кейна в старте на финал Лиги Чемпионов

Харри Кейн и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Харри Кейн успевает восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", но матч может начать в запасе.

К матчу в Мадриде 1 июня Кейн подходит с почти двухмесячным отсутствием игровой практики из-за травмы лодыжки, полученной в первой четвертьфинальной встрече с "Манчестер Сити".

25-летний англичанин уже занимается с полной нагрузкой, и теперь Почеттино должен решить, готов ли Кейн к выходу в стартовом составе.

"Мы довольны ходом его восстановления. Нам предстоит много подумать насчет того, выпускать его в старте или нет. Это решение, о котором будут судить после матча — тем или иным образом. Если мы победим, решение сочтут великолепным. Если мы проиграем, это будет дерьмовое решение, и вы будете готовы убить меня".

"Мы работаем над тем, чтобы каждый мог сыграть, и Харри на пути к этому. Харри, Давинсон Санчес, Харри Уинкс и Ян Вертонген — на сегодняшний день все они показывают очень хорошую динамику. А дальше нам нужно будет решить, готовы ли они к появлению с первых минут", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Кейн, Лига Чемпионов, Почеттино, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 08:00

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  1. alexomck 26.05.2019 08:21 # alexomck
    они и так с Соном бодрее последнее время смотрелись + Кейн не в форме будет явно.

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  2. chelsea88 26.05.2019 08:01 # chelsea88
    Выйдет добивать.

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