Почеттино может не выпустить Кейна в старте на финал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Харри Кейн успевает восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", но матч может начать в запасе.

К матчу в Мадриде 1 июня Кейн подходит с почти двухмесячным отсутствием игровой практики из-за травмы лодыжки, полученной в первой четвертьфинальной встрече с "Манчестер Сити".



25-летний англичанин уже занимается с полной нагрузкой, и теперь Почеттино должен решить, готов ли Кейн к выходу в стартовом составе.



"Мы довольны ходом его восстановления. Нам предстоит много подумать насчет того, выпускать его в старте или нет. Это решение, о котором будут судить после матча — тем или иным образом. Если мы победим, решение сочтут великолепным. Если мы проиграем, это будет дерьмовое решение, и вы будете готовы убить меня".



"Мы работаем над тем, чтобы каждый мог сыграть, и Харри на пути к этому. Харри, Давинсон Санчес, Харри Уинкс и Ян Вертонген — на сегодняшний день все они показывают очень хорошую динамику. А дальше нам нужно будет решить, готовы ли они к появлению с первых минут", — цитирует Почеттино The Guardian.