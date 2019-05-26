Сократис: "Арсенал" должен выиграть Лигу Европы ради Мхитаряна"

Защитник Сократис Папастатопулос призвал своих партнеров по "Арсеналу" выиграть финал Лиги Европы ради Генриха Мхитаряна.

Накануне "канониры" вылетели в Баку, где в среду им предстоит сразиться с "Челси" за европейский трофей. Кроме того, для "Арсенала" на кону будет путевка в Лигу Чемпионов.



На этот выезд в столицу Азербайджана "Арсенал" не смог взять Мхитаряна. Сократис считает отсутствие армянского плеймейкера большой потерей, но надеется, что это дополнительно мотивирует "канониров".



"Конечно, это большая потеря для нас. Нам очень грустно, и теперь мы должны одержать победу ради него".



"Мы должны отправиться туда и сыграть в свою игру. Мы должны верить, что можем победить. Думаю, если мы выложимся на 100 процентов, если у нас пойдет игра и если нам будет сопутствовать удача, мы сможем победить, потому что в отдельно взятом матче может произойти что угодно", — цитирует Папастатопулоса Sky Sports.