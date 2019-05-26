Хендерсон подпишет новый контракт с МЮ и вернется в "Шеффилд Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" собирается заключить новый контракт с голкипером Дином Хендерсоном, прежде чем тот вернется в "Шеффилд Юнайтед".
22-летний Хендерсон блестяще себя проявил за сезон аренды в "Шеффилд Юнайтед". Дин стал самым надежным голкипером Чемпионшипа и помог "клинкам" завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.
Ранее ходили слухи, что из-за сложной ситуации с Давидом Де Хеа "Манчестер Юнайтед" может оставить Хендерсона у себя на следующий сезон, однако Daily Mail стало известно, что на "Олд Траффорд" решили не ограничивать развитие Дина.
22-летний англичанин вернется в команду Криса Уайлдера и попытается заявить о себе и на уровне Премьер-Лиги. Что касается Де Хеа, то в случае его ухода новым первым номером "красных дьяволов" станет Серхио Ромеро.
Правда, перед возвращением Хендерсона в Шеффилд "дьяволы" собираются заключить с Дином новый контракт. Действующее соглашение молодого голкипера истекает уже через один год, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
26.05.2019 06:00
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хорош сын Хендо, такой же талант, весь в батю:)
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