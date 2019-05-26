"Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Де Лигта

"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за центрального защитника "Аякса" и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.

Еще недавно ожидалось, что 19-летний Де Лигт последует за своим партнером по "Аяксу" Френки Де Йонгом в "Барселону", однако у каталонского клуба возникли большие проблемы при согласовании этого трансфера.



Случившаяся заминка заставила активизироваться другие клубы, заинтересованные в Маттейсе, включая "Манчестер Сити", которому необходима замена покидающему "Этихад" капитану Венсану Компани.



Однако Daily Mirror стало известно от своих источников в Голландии, что теперь "Юнайтед" является претендентом номер один на Де Лигта, опережая и "Сити", и "Барселону".



По информации издания, клуб с "Олд Траффорд" решил крупно потратиться на Де Лигта. "Юнайтед" предложил "Аяксу" 70 миллионов фунтов в качестве компенсации, готов выплатить 12 млн. фунтов комиссионных агенту Мино Райоле, а самому Де Лигту обещает зарплату в 350 тыс. фунтов в неделю.



Это роскошное в финансовом отношении предложение оставило прочие клубы далеко позади, и теперь Де Лигт должен решить, готов ли он стать олицетворением перестройки "Юнайтед".



Также сообщается, что Райола рекомендовал Де Лигту принять это предложение. Советует Маттейсу отправиться на "Олд Траффорд" и защитник "Аякса" Дейли Блинд, в прошлом поигравший за "дьяволов".