"Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Де Лигта

Маттейс Де Лигт "Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за центрального защитника "Аякса" и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.

Еще недавно ожидалось, что 19-летний Де Лигт последует за своим партнером по "Аяксу" Френки Де Йонгом в "Барселону", однако у каталонского клуба возникли большие проблемы при согласовании этого трансфера.

Случившаяся заминка заставила активизироваться другие клубы, заинтересованные в Маттейсе, включая "Манчестер Сити", которому необходима замена покидающему "Этихад" капитану Венсану Компани.

Однако Daily Mirror стало известно от своих источников в Голландии, что теперь "Юнайтед" является претендентом номер один на Де Лигта, опережая и "Сити", и "Барселону".

По информации издания, клуб с "Олд Траффорд" решил крупно потратиться на Де Лигта. "Юнайтед" предложил "Аяксу" 70 миллионов фунтов в качестве компенсации, готов выплатить 12 млн. фунтов комиссионных агенту Мино Райоле, а самому Де Лигту обещает зарплату в 350 тыс. фунтов в неделю.

Это роскошное в финансовом отношении предложение оставило прочие клубы далеко позади, и теперь Де Лигт должен решить, готов ли он стать олицетворением перестройки "Юнайтед".

Также сообщается, что Райола рекомендовал Де Лигту принять это предложение. Советует Маттейсу отправиться на "Олд Траффорд" и защитник "Аякса" Дейли Блинд, в прошлом поигравший за "дьяволов".


Метки Аякс, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 05:55

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  1. liverpo0ol 26.05.2019 06:42 # liverpo0ol
    этот не пидор, он ниже

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  2. rentv 26.05.2019 06:40 # rentv
    Тааакс, посмотрим, что там напишет пидр снизу.

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  3. xin 26.05.2019 06:14 # xin
    Зачем ему эта помойка? Шок контент

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  4. alexomck 26.05.2019 05:58 # alexomck
    ну всо, за второе с Арсеналом бороться будут, первое Ливерпулька забронировала.

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