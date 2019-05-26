Харри Уилсон допускает, что не вернется в "Ливерпуль"

Принадлежащий "Ливерпулю" полузащитник Харри Уилсон намекнул, что может продлить свое пребывание в "Дерби", если "бараны" выйдут в Премьер-Лигу.

Этот сезон 22-летний Уилсон проводит в "Дерби" на правах аренды. 16 голов Харри помогли команде Фрэнка Лэмпада добраться до финала плей-офф Чемпионшипа.



Если в ближайший понедельник "бараны" переиграют "Астон Виллу" на "Уэмбли", то оцениваемый в 25 миллионов фунтов валлиец может и не вернуться в "Ливерпуль".



"Я видел много историй насчет меня. Я присутствую в социальных сетях, поэтому я в курсе новостей. Однако в данный момент я сосредоточен лишь на финале в понедельник. Думаю, для меня было бы глупо думать о чем-либо еще, потому что я знаю, какое особенное достижение нам может покориться".



"Так что именно на этом все мое внимание, а летом мы сядем и поговорим о моем будущем".



"Естественно, каждый игрок хочет выступать на топ-уровне, а Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Если я смогу делать это вместе с "Дерби", было бы замечательно, и у нас есть отличная возможность для этого".



"Как я уже сказал, летом мы сядем и обсудим варианты, которые у меня есть. Но сейчас я просто делаю все возможное, чтобы у меня был этот вариант — вариант выступать за "Дерби" в Премьер-Лиге в следующем сезоне", — сообщил Уилсон Derbyshire Live.