Харри Уилсон допускает, что не вернется в "Ливерпуль"
Принадлежащий "Ливерпулю" полузащитник Харри Уилсон намекнул, что может продлить свое пребывание в "Дерби", если "бараны" выйдут в Премьер-Лигу.
Этот сезон 22-летний Уилсон проводит в "Дерби" на правах аренды. 16 голов Харри помогли команде Фрэнка Лэмпада добраться до финала плей-офф Чемпионшипа.
Если в ближайший понедельник "бараны" переиграют "Астон Виллу" на "Уэмбли", то оцениваемый в 25 миллионов фунтов валлиец может и не вернуться в "Ливерпуль".
"Я видел много историй насчет меня. Я присутствую в социальных сетях, поэтому я в курсе новостей. Однако в данный момент я сосредоточен лишь на финале в понедельник. Думаю, для меня было бы глупо думать о чем-либо еще, потому что я знаю, какое особенное достижение нам может покориться".
"Так что именно на этом все мое внимание, а летом мы сядем и поговорим о моем будущем".
"Естественно, каждый игрок хочет выступать на топ-уровне, а Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Если я смогу делать это вместе с "Дерби", было бы замечательно, и у нас есть отличная возможность для этого".
"Как я уже сказал, летом мы сядем и обсудим варианты, которые у меня есть. Но сейчас я просто делаю все возможное, чтобы у меня был этот вариант — вариант выступать за "Дерби" в Премьер-Лиге в следующем сезоне", — сообщил Уилсон Derbyshire Live.
26.05.2019 00:05
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НУ если выйдет в АПЛ, можно даже в Дерби оставить, а если выстрелить, заберем себе. Нежели можно и продать через год за 30+ млн. Он точно будет столько стоить!
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Юрген, ну возьми ты его наконец назад, не прогадаешь.
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Астон Вилла
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Не знаю как он будет выглядеть в апл, но на уровне чш он был очень даже неплох. Прям даже хорош.
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Впервые слышу
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