Харри Уилсон допускает, что не вернется в "Ливерпуль"

Харри Уилсон Принадлежащий "Ливерпулю" полузащитник Харри Уилсон намекнул, что может продлить свое пребывание в "Дерби", если "бараны" выйдут в Премьер-Лигу.

Этот сезон 22-летний Уилсон проводит в "Дерби" на правах аренды. 16 голов Харри помогли команде Фрэнка Лэмпада добраться до финала плей-офф Чемпионшипа.

Если в ближайший понедельник "бараны" переиграют "Астон Виллу" на "Уэмбли", то оцениваемый в 25 миллионов фунтов валлиец может и не вернуться в "Ливерпуль".

"Я видел много историй насчет меня. Я присутствую в социальных сетях, поэтому я в курсе новостей. Однако в данный момент я сосредоточен лишь на финале в понедельник. Думаю, для меня было бы глупо думать о чем-либо еще, потому что я знаю, какое особенное достижение нам может покориться".

"Так что именно на этом все мое внимание, а летом мы сядем и поговорим о моем будущем".

"Естественно, каждый игрок хочет выступать на топ-уровне, а Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Если я смогу делать это вместе с "Дерби", было бы замечательно, и у нас есть отличная возможность для этого".

"Как я уже сказал, летом мы сядем и обсудим варианты, которые у меня есть. Но сейчас я просто делаю все возможное, чтобы у меня был этот вариант — вариант выступать за "Дерби" в Премьер-Лиге в следующем сезоне", — сообщил Уилсон Derbyshire Live.


Метки Дерби, Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 454

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 26.05.2019 00:44 # lfc-in-my-heart
    НУ если выйдет в АПЛ, можно даже в Дерби оставить, а если выстрелить, заберем себе. Нежели можно и продать через год за 30+ млн. Он точно будет столько стоить!

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  2. sausage 26.05.2019 00:18 # sausage
    Юрген, ну возьми ты его наконец назад, не прогадаешь.

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  3. mancunia-planet 26.05.2019 00:14 # mancunia-planet
    Астон Вилла

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  4. lampard78 26.05.2019 00:10 # lampard78
    Не знаю как он будет выглядеть в апл, но на уровне чш он был очень даже неплох. Прям даже хорош.

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  5. chebrec 26.05.2019 00:09 # chebrec
    Впервые слышу

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