Кудичини: "Чех будет врагом "Челси" в финале Лиги Европы"
Член тренерского штаба "Челси" Карло Кудичини заявил, что голкипер "Арсенала" Петр Чех будет врагом его команды в финале Лиги Европы.
Матчем в Баку 29 мая 37-летний Чех завершает свою карьеру. Ожидается, что затем Петр станет спортивным директором "Челси", где он отыграл 11 сезонов.
Несмотря на эти обстоятельства, которые так роднят Чеха и "Челси", на протяжении матча в столице Азербайджана "синие" будут воспринимать свою легенду как врага.
"Это большой матч для Петра. Это последний матч в его невероятной карьере и его последняя возможность выиграть трофей. Кроме того, он сыграет против клуба, который был важной частью его жизни и карьеры".
"Так что это матч огромной, огромной важности для Петра, но он профессионал, и он умен. Естественно, все эти вещи делают финал очень эмоциональным для него, но когда ты ступаешь на поле, ты забываешь обо всем и играешь, чтобы завоевать трофей — и Петр сделает именно это".
"Естественно, для нас он будет врагом на протяжении 90 или 120 минут — сколько бы ни продлился матч", — сообщил Кудичини Sky Sports.
25.05.2019 23:00
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;)
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Двойной агент.
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Чех сделает все правильно
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