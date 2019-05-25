Кудичини: "Чех будет врагом "Челси" в финале Лиги Европы"

Член тренерского штаба "Челси" Карло Кудичини заявил, что голкипер "Арсенала" Петр Чех будет врагом его команды в финале Лиги Европы.

Матчем в Баку 29 мая 37-летний Чех завершает свою карьеру. Ожидается, что затем Петр станет спортивным директором "Челси", где он отыграл 11 сезонов.



Несмотря на эти обстоятельства, которые так роднят Чеха и "Челси", на протяжении матча в столице Азербайджана "синие" будут воспринимать свою легенду как врага.



"Это большой матч для Петра. Это последний матч в его невероятной карьере и его последняя возможность выиграть трофей. Кроме того, он сыграет против клуба, который был важной частью его жизни и карьеры".



"Так что это матч огромной, огромной важности для Петра, но он профессионал, и он умен. Естественно, все эти вещи делают финал очень эмоциональным для него, но когда ты ступаешь на поле, ты забываешь обо всем и играешь, чтобы завоевать трофей — и Петр сделает именно это".



"Естественно, для нас он будет врагом на протяжении 90 или 120 минут — сколько бы ни продлился матч", — сообщил Кудичини Sky Sports.