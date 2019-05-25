Каррагер: "Для "Ливерпуля" было бы безумием купить еще одного защитника"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпулю" не нужно тратиться на приглашение еще одного центрального защитника.

В последние недели среди болельщиков "красных" ходит популярное мнение, что Маттейс Де Лигт из "Аякса" стал бы идеальным партнером для Виргила Ван Дейка.



Однако Каррагер считает, что потребность еще в одном защитнике возникнет только в случае ухода Деяна Ловрена. Но даже тогда "Ливерпулю" не стоит платить тех денег, которых стоит Де Лигт, убежден Джейми.



"Форма, в которой находится Жоэль Матип, великолепна. Но три месяца назад я думал: "Нам нужно купить центрального защитника". Мы не могли положиться на Ловрена или Джо Гомеса, учитывая его форму, а Матип был четвертым выбором, и ты думал про него: "А достаточно ли он хорош в принципе?"



"Однако сейчас я думаю, что для нас было бы безумием купить еще одного защитника. Возможно, только в том случае, если Ловрен уйдет, потому что я не знаю его контрактную ситуацию".



"На мой взгляд, Ловрен слишком подвержен травмам, и если кто-нибудь сделает хорошее предложение насчет него, а у тебя будет возможность купить кого-нибудь другого, не выкладывая целое состояние, нужно этим воспользоваться. Потому что у нас есть Гомес, который играл выдающимся образом в начале сезона, и он заслуживает еще одного шанса".



"К сожалению для Ловрена, он получает много травм, и ты не можешь позволить себе держать в команде игроков, которые постоянно травмированы".



"Это просто неправильно. Зато в лице Матипа и Гомеса мы обладаем двумя великолепными партнерами для гиганта Виргила", — цитирует Каррагера Goal.