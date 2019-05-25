Азар надеется стать игроком "Реала" к 4 июня

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется оформить свой переход в "Реал" до поездки в сборную Бельгии в начале июня.

Напомним, в концовке сезона Премьер-Лиги Азар на публику заявил, что еще две недели назад сообщил "синим" о своих предпочтениях.

Предполагается, что Эден дал четко понять "Челси": он не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и хочет присоединиться к команде своего идола Зинедина Зидана.

В данный момент Азар сосредоточен на подготовке к финалу Лиги Европы против "Арсенала" 29 мая, поэтому переговоры "Реала" и "Челси" находятся в вялотекущем состоянии.

Прямо сейчас ситуация такова, что "Челси" хочет за свою звезду 130 миллионов фунтов, а "Реал" готов заплатить только 88 млн.

Тем не менее, утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники, 28-летний бельгиец рассчитывает на прорыв в переговорах сразу после финала в Баку.

Эден надеется заключить контракт с "Реалом" до 4 июня, когда он присоединится к своей национальной команды для подготовки к матчам в отборе к Евро-2020.

Несмотря на существенные разногласия двух клубов в оценке стоимости Азара, обе стороны готовы идти на уступки. Есть все шансы, что "Реал" и "Челси" договорятся на сумме около 100 млн. фунтов.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 21:30

Количество просмотров Просмотров: 645

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. golokante 25.05.2019 22:19 # golokante
    По-моему уже все всё поняли. Азар играет свой контракт и уходит. А это значит еще год.

    (ответить)

  2. sausage 25.05.2019 22:07 # sausage
    Значит Азар решил в Баку хуи пинать, чтобы цену снизить. Иначе какой прорыв в переговорах, с чего?

    (ответить)

  3. sausage 25.05.2019 22:05 # sausage
    Коут в старте в финале Кубка Испании. Вот и думай, собираются его продавать или нет.

    (ответить)

  4. blackbirdofk 25.05.2019 21:47 # blackbirdofk
    Ну и Мишайло конечно сын собаки. Первым делом в любой его новости нужно искать источник. Если там Daily Mail, Daily Mirror, Daily Star, Talksport, ESPN и другой мусор, то всё ясно.

    (ответить)

  5. slash-lfc 25.05.2019 21:44 # slash-lfc
    Легенда челcки.

    (ответить)

  6. blackbirdofk 25.05.2019 21:43 # blackbirdofk
    А станет тем, кто разорвёт очко канониров через пару дней. Хотя оно у них и так разорванное. Всю жизнь.

    (ответить)

  7. narcot 25.05.2019 21:36 # narcot
    Один пинс и один анонир из Минска летит. Негусто((9

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: