Азар надеется стать игроком "Реала" к 4 июня
Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется оформить свой переход в "Реал" до поездки в сборную Бельгии в начале июня.
Напомним, в концовке сезона Премьер-Лиги Азар на публику заявил, что еще две недели назад сообщил "синим" о своих предпочтениях.
Предполагается, что Эден дал четко понять "Челси": он не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и хочет присоединиться к команде своего идола Зинедина Зидана.
В данный момент Азар сосредоточен на подготовке к финалу Лиги Европы против "Арсенала" 29 мая, поэтому переговоры "Реала" и "Челси" находятся в вялотекущем состоянии.
Прямо сейчас ситуация такова, что "Челси" хочет за свою звезду 130 миллионов фунтов, а "Реал" готов заплатить только 88 млн.
Тем не менее, утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники, 28-летний бельгиец рассчитывает на прорыв в переговорах сразу после финала в Баку.
Эден надеется заключить контракт с "Реалом" до 4 июня, когда он присоединится к своей национальной команды для подготовки к матчам в отборе к Евро-2020.
Несмотря на существенные разногласия двух клубов в оценке стоимости Азара, обе стороны готовы идти на уступки. Есть все шансы, что "Реал" и "Челси" договорятся на сумме около 100 млн. фунтов.
25.05.2019 21:30
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Последние комментарии:
По-моему уже все всё поняли. Азар играет свой контракт и уходит. А это значит еще год.
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Значит Азар решил в Баку хуи пинать, чтобы цену снизить. Иначе какой прорыв в переговорах, с чего?
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Коут в старте в финале Кубка Испании. Вот и думай, собираются его продавать или нет.
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Ну и Мишайло конечно сын собаки. Первым делом в любой его новости нужно искать источник. Если там Daily Mail, Daily Mirror, Daily Star, Talksport, ESPN и другой мусор, то всё ясно.
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Легенда челcки.
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А станет тем, кто разорвёт очко канониров через пару дней. Хотя оно у них и так разорванное. Всю жизнь.
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Один пинс и один анонир из Минска летит. Негусто((9
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