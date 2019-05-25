Азар надеется стать игроком "Реала" к 4 июня

Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется оформить свой переход в "Реал" до поездки в сборную Бельгии в начале июня.

Напомним, в концовке сезона Премьер-Лиги Азар на публику заявил, что еще две недели назад сообщил "синим" о своих предпочтениях.



Предполагается, что Эден дал четко понять "Челси": он не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и хочет присоединиться к команде своего идола Зинедина Зидана.



В данный момент Азар сосредоточен на подготовке к финалу Лиги Европы против "Арсенала" 29 мая, поэтому переговоры "Реала" и "Челси" находятся в вялотекущем состоянии.



Прямо сейчас ситуация такова, что "Челси" хочет за свою звезду 130 миллионов фунтов, а "Реал" готов заплатить только 88 млн.



Тем не менее, утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники, 28-летний бельгиец рассчитывает на прорыв в переговорах сразу после финала в Баку.



Эден надеется заключить контракт с "Реалом" до 4 июня, когда он присоединится к своей национальной команды для подготовки к матчам в отборе к Евро-2020.



Несмотря на существенные разногласия двух клубов в оценке стоимости Азара, обе стороны готовы идти на уступки. Есть все шансы, что "Реал" и "Челси" договорятся на сумме около 100 млн. фунтов.