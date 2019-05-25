"Ливерпуль" проявляет интерес к Серхио Рамосу

Серхио Рамос "Ливерпуль" проявляет интерес к центральному защитнику Серхио Рамосу, которому, возможно, придется покинуть "Реал" грядущим летом.

Как сообщает AS, руководство "Реала" считает Рамоса одним из главных виновников провального сезона. Особые претензии боссов Королевского клуба в отношении Серхио связаны с сенсационным вылетом из Лиги Чемпионов от "Аякса".

Утверждается, что и сам 33-летний испанец задумался об уходе из клуба, где в него потеряли веру, несмотря на рассчитанный до 2020 года контракт.

Несмотря на то, что Рамос является далеко не любимчиком для фанатов "Ливерпуля" после прошлогоднего финала Лиги Чемпионов, "красные" задумываются о приглашении ветерана в пару к Виргилу Ван Дейку.

Напомним, что год назад Рамос оказал огромное влияние на исход финала Лиги Чемпионов в Киеве, нанеся травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.



Метки Ливерпуль, Рамос, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1456

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  1. blackdreamer 25.05.2019 21:55 # blackdreamer
    такую хуйню постить
    нахуй им этот инвалид в таком возрасте еще и после такого броска
    одмин вообще ебанулся

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  2. ivan-4milan 25.05.2019 21:48 # ivan-4milan
    Салаха в Реал , Рамоса в Ливер , Клопп Топп, кубок ЛЧ его на будущий в этом он походу его не выиграет после такой новости , зато в след. год финал, Рамос по самбистки кладек игрока Реала Салаха и все дело в шляпе...

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  3. ignatik 25.05.2019 21:30 # ignatik
    Самая нелепая утка

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  4. newiskander 25.05.2019 21:25 # newiskander
    Ага, скажи ещё Руни зовут в Ливерпуль на замену Старриджа)) а потом САФа на замену Клоппу...Мишлен, хватит утки постить

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  5. firmino9 25.05.2019 21:14 # firmino9
    Хотят угробить карьеру

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  6. chelsea88 25.05.2019 21:02 # chelsea88
    Организуют бой Салаха против Рамоса.
    Дана Уайт отдыхает.

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  7. beatles-red 25.05.2019 21:02 # beatles-red
    Ну получше ловрюхи будет
    Миха, сделай голосовые сообщ., а то печатать лень

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  8. slash-lfc 25.05.2019 21:02 # slash-lfc
    Затроллить Салаха норм.

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