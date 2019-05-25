"Ливерпуль" проявляет интерес к Серхио Рамосу
"Ливерпуль" проявляет интерес к центральному защитнику Серхио Рамосу, которому, возможно, придется покинуть "Реал" грядущим летом.
Как сообщает AS, руководство "Реала" считает Рамоса одним из главных виновников провального сезона. Особые претензии боссов Королевского клуба в отношении Серхио связаны с сенсационным вылетом из Лиги Чемпионов от "Аякса".
Утверждается, что и сам 33-летний испанец задумался об уходе из клуба, где в него потеряли веру, несмотря на рассчитанный до 2020 года контракт.
Несмотря на то, что Рамос является далеко не любимчиком для фанатов "Ливерпуля" после прошлогоднего финала Лиги Чемпионов, "красные" задумываются о приглашении ветерана в пару к Виргилу Ван Дейку.
Напомним, что год назад Рамос оказал огромное влияние на исход финала Лиги Чемпионов в Киеве, нанеся травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.
25.05.2019 21:00
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Последние комментарии:
такую хуйню постить
нахуй им этот инвалид в таком возрасте еще и после такого броска
одмин вообще ебанулся
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Салаха в Реал , Рамоса в Ливер , Клопп Топп, кубок ЛЧ его на будущий в этом он походу его не выиграет после такой новости , зато в след. год финал, Рамос по самбистки кладек игрока Реала Салаха и все дело в шляпе...
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Самая нелепая утка
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Ага, скажи ещё Руни зовут в Ливерпуль на замену Старриджа)) а потом САФа на замену Клоппу...Мишлен, хватит утки постить
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Хотят угробить карьеру
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Организуют бой Салаха против Рамоса.
Дана Уайт отдыхает.
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Ну получше ловрюхи будет
Миха, сделай голосовые сообщ., а то печатать лень
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Затроллить Салаха норм.
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