"Ливерпуль" проявляет интерес к Серхио Рамосу

"Ливерпуль" проявляет интерес к центральному защитнику Серхио Рамосу, которому, возможно, придется покинуть "Реал" грядущим летом.

Как сообщает AS, руководство "Реала" считает Рамоса одним из главных виновников провального сезона. Особые претензии боссов Королевского клуба в отношении Серхио связаны с сенсационным вылетом из Лиги Чемпионов от "Аякса".



Утверждается, что и сам 33-летний испанец задумался об уходе из клуба, где в него потеряли веру, несмотря на рассчитанный до 2020 года контракт.



Несмотря на то, что Рамос является далеко не любимчиком для фанатов "Ливерпуля" после прошлогоднего финала Лиги Чемпионов, "красные" задумываются о приглашении ветерана в пару к Виргилу Ван Дейку.



Напомним, что год назад Рамос оказал огромное влияние на исход финала Лиги Чемпионов в Киеве, нанеся травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.