Сульшер решил сохранить Рохо в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заявил, что ему есть место в планах главного тренера Оле Гуннара Сульшера на следующий сезон.

В сезоне 2018/19 Рохо сыграл только шесть матчей за "красных дьяволов", поэтому Маркос вместе с Эриком Байи виделись наиболее реальными кандидатами, чтобы освободить место для защитника топ-уровня, за которым этим летом охотится "Юнайтед".



Однако 29-летний аргентинец уже получил гарантии от Сульшера насчет своего будущего и в следующем сезоне планирует выступать за "дьяволов".



"Пока что я бы предпочел остаться в "Юнайтед". Я разговаривал с тренером до окончания сезона, и мы обсудили его планы в отношении меня".



"Он сказал, что я в его планах и что я важный игрок. Он хочет, чтобы я вернулся в свою лучшую форму и позволил бы ему рассчитывать на меня в первой команде".



"Сейчас настало время отдохнуть и провести время с семьей перед возвращением в Англию", — сообщил Рохо El Dia.