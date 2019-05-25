Сульшер решил сохранить Рохо в "Юнайтед"

Маркос Рохо Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заявил, что ему есть место в планах главного тренера Оле Гуннара Сульшера на следующий сезон.

В сезоне 2018/19 Рохо сыграл только шесть матчей за "красных дьяволов", поэтому Маркос вместе с Эриком Байи виделись наиболее реальными кандидатами, чтобы освободить место для защитника топ-уровня, за которым этим летом охотится "Юнайтед".

Однако 29-летний аргентинец уже получил гарантии от Сульшера насчет своего будущего и в следующем сезоне планирует выступать за "дьяволов".

"Пока что я бы предпочел остаться в "Юнайтед". Я разговаривал с тренером до окончания сезона, и мы обсудили его планы в отношении меня".

"Он сказал, что я в его планах и что я важный игрок. Он хочет, чтобы я вернулся в свою лучшую форму и позволил бы ему рассчитывать на меня в первой команде".

"Сейчас настало время отдохнуть и провести время с семьей перед возвращением в Англию", — сообщил Рохо El Dia.


Метки Манчестер Юнайтед, Рохо

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 20:00

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  1. mikkiynwa 25.05.2019 20:08 # mikkiynwa
    РОХО ЭТО ЗАЕБИСЬ!

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  2. januzaj00 25.05.2019 20:06 # januzaj00
    В лазарете всем место хватит

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  3. lahmatyj 25.05.2019 20:01 # lahmatyj
    Опять Рохо слева? збс.

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