Бруну Фернандеш мечтает выступать в Премьер-Лиге

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш подтвердил, что мечтает продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Своей впечатляющей для полузащитника эффективностью в этом сезоне — 32 гола и 17 результативных передач — Фернандеш привлек внимание больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



24-летний португалец не горит желанием во что бы то ни стало покинуть Лиссабон, но признает, что Премьер-Лига имеет особую привлекательность для него.



"Пока что у меня есть контракт, а если что-то и произойдет, то в подходящее время. Прямо сейчас я сосредоточен на "Спортинге".



"Я всегда говорил, что приехал в "Спортинг", потому что их амбиции соответствуют моим. Я говорил, что покину "Спортинг", когда мои амбиции перерастут амбиции клуба, но пока этого не произошло".



"Конечно, если насчет меня поступит предложение, от которого невозможно будет отказаться, мы с клубом сядем и вместе решим".



"Я всегда говорил, что являюсь амбициозным игроком, и у меня еще в очень раннем возрасте появилась мечта выступать в Англии. Там ты целиком можешь сосредоточиться на футболе, без каких-либо отвлекающих факторов", — сообщил Фернандеш Diario de Noticias.