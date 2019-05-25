"Арсенал" взял Уэлбека в Баку
Нападающий Данни Уэлбек полетел в "Арсеналом" в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".
Когда в ноябре Уэлбек получил перелом лодыжки, ожидалось, что он пропустит остаток сезона. Однако Данни вернулся в строй с опережением сроков.
После окончания сезона Премьер-Лиги Уэлбек не просто тренировался с полной нагрузкой, но и принял участие в двух товарищеских матчах за закрытыми дверьми. Этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на наставника "канониров" Унаи Эмери.
Как сообщает Evening Standard, сегодня "Арсенал" вылетел в столицу Азербайджана. Эмери ожидаемо оставил дома армянского плеймейкера Генриха Мхитаряна, но взял с собой Уэлбека.
Тем не менее, "Арсенал" не собирается менять свое решение относительно Данни — грядущим летом экс-игрок "Манчестер Юнайтед" покинет "Эмирейтс" свободным агентом.
25.05.2019 18:00
Просмотров: 591
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шестьнольси, бойся
(ответить)
Решающий гол забьет напоследок
(ответить)
надеюсь оформит покер против щолси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий