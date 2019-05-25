"Арсенал" взял Уэлбека в Баку

Данни Уэлбек Нападающий Данни Уэлбек полетел в "Арсеналом" в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

Когда в ноябре Уэлбек получил перелом лодыжки, ожидалось, что он пропустит остаток сезона. Однако Данни вернулся в строй с опережением сроков.

После окончания сезона Премьер-Лиги Уэлбек не просто тренировался с полной нагрузкой, но и принял участие в двух товарищеских матчах за закрытыми дверьми. Этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на наставника "канониров" Унаи Эмери.

Как сообщает Evening Standard, сегодня "Арсенал" вылетел в столицу Азербайджана. Эмери ожидаемо оставил дома армянского плеймейкера Генриха Мхитаряна, но взял с собой Уэлбека.

Тем не менее, "Арсенал" не собирается менять свое решение относительно Данни — грядущим летом экс-игрок "Манчестер Юнайтед" покинет "Эмирейтс" свободным агентом.


Метки Арсенал, Лига Европы, травмы, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 18:00

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  1. urmat 25.05.2019 18:20 # urmat
    Шестьнольси, бойся

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  2. tot35 25.05.2019 18:05 # tot35
    Решающий гол забьет напоследок

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  3. al-faarabi 25.05.2019 18:04 # al-faarabi
    надеюсь оформит покер против щолси

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