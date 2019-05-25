Моуриньо: "Отчаянно хочу снова тренировать"

Жозе Моуриньо Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что отчаянно хочет вернуться к работе.

56-летний португалец находится без работы с декабря, когда он был уволен посреди своего третьего сезона в "Юнайтед".

Работа в "Юнайтед" многому научила Моуриньо, поэтому теперь Жозе хочет отбросить эмоции и выбрать правильный клуб, который обладает правильной структурой и который поддерживает своего тренера.

"Я не знаю свое будущее. Честно, не знаю. Я знаю лишь то, что не могу позволить себе быть эмоциональным, принимая решение. Я должен быть рациональным. Я должен сделать выбор, не только исходя из своего желания работать — а я отчаянно хочу снова работать. Я должен выбрать правильный проект для меня, с правильной мотивацией".

"Я хочу стать сильнее, чем когда-либо. Я изучаю множество вещей и много работаю со своим штабом, чтобы стать замечательной тренерской командой и быть готовыми к большим достижениям".

"Поэтому я должен подумать. Мы подумаем, проанализируем и примем правильное решение", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 17:00

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  1. ganinilyha 25.05.2019 17:23 # ganinilyha
    Давай домой к нам

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  2. stavluiordinar 25.05.2019 17:21 # stavluiordinar
    Только бы в АПЛ, топище ещё не сказал последнее слово.

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  3. botan1k 25.05.2019 17:12 # botan1k
    Давай в АПЛ, нам тебя не хватает. Мб МС как вариант после ухода Пепа в Юве?) Вот бы подгорело у скама)

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