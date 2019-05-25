Моуриньо: "Отчаянно хочу снова тренировать"

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что отчаянно хочет вернуться к работе.

56-летний португалец находится без работы с декабря, когда он был уволен посреди своего третьего сезона в "Юнайтед".



Работа в "Юнайтед" многому научила Моуриньо, поэтому теперь Жозе хочет отбросить эмоции и выбрать правильный клуб, который обладает правильной структурой и который поддерживает своего тренера.



"Я не знаю свое будущее. Честно, не знаю. Я знаю лишь то, что не могу позволить себе быть эмоциональным, принимая решение. Я должен быть рациональным. Я должен сделать выбор, не только исходя из своего желания работать — а я отчаянно хочу снова работать. Я должен выбрать правильный проект для меня, с правильной мотивацией".



"Я хочу стать сильнее, чем когда-либо. Я изучаю множество вещей и много работаю со своим штабом, чтобы стать замечательной тренерской командой и быть готовыми к большим достижениям".



"Поэтому я должен подумать. Мы подумаем, проанализируем и примем правильное решение", — цитирует Моуриньо Sky Sports.