Хулен Лопетеги метит на место Сарри в "Челси"

Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги предложил свои услуги "Челси", которому вскоре может потребоваться новый рулевой.

Решив поставленную перед ним задачу и финишировав в топ-4 Премьер-Лиги, Маурицио Сарри признался, что до сих пор не получил никаких гарантий относительно своего будущего.



Судьба Сарри прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала" в следующую среду. По слухам, руководство "синих" подумывает о расставании с итальянским специалистом, независимо от исхода матча в Баку.



Эта ситуация привлекла внимание Лопетеги, который уже находится в Англии и контактирует с клубами, которым требуется или может потребоваться новый главный тренер, сообщает The Times.



Хулен находится без работы с октября, когда он продержался во главе "Реала" только 14 матчей. Ради возможности тренировать Королевский клуб Лопетеги оставил сборную Испании перед самым ЧМ-2018, но так и не смог найти подхода к звездам с "Сантьяго Бернабеу".