Хулен Лопетеги метит на место Сарри в "Челси"

Хулен Лопетеги Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги предложил свои услуги "Челси", которому вскоре может потребоваться новый рулевой.

Решив поставленную перед ним задачу и финишировав в топ-4 Премьер-Лиги, Маурицио Сарри признался, что до сих пор не получил никаких гарантий относительно своего будущего.

Судьба Сарри прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала" в следующую среду. По слухам, руководство "синих" подумывает о расставании с итальянским специалистом, независимо от исхода матча в Баку.

Эта ситуация привлекла внимание Лопетеги, который уже находится в Англии и контактирует с клубами, которым требуется или может потребоваться новый главный тренер, сообщает The Times.

Хулен находится без работы с октября, когда он продержался во главе "Реала" только 14 матчей. Ради возможности тренировать Королевский клуб Лопетеги оставил сборную Испании перед самым ЧМ-2018, но так и не смог найти подхода к звездам с "Сантьяго Бернабеу".


Метки Лопетеги, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 25.05.2019 17:02 # bmw-e34
    Долбапенсы, пелите Аллегри, лучше свободного коуча пока никого нет. И дайте ему время.
    А то так и скатитест в ЧШ и перестанете заходить на фапле.

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  2. ivan-4milan 25.05.2019 16:37 # ivan-4milan
    Абрамович обязательно поставитъ, чтобы Морату прокачал , как Бенитесъ Торреса.

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  3. hachidlo 25.05.2019 16:35 # hachidlo
    Что трансферы, что менеджеры - одна рокировка ахyeнней другой. Грановскую на пику.

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  4. chebrec 25.05.2019 16:28 # chebrec
    Ехехехехехехехе нормально так!!!

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  5. ganinilyha 25.05.2019 16:06 # ganinilyha
    Бля лучше какого-нибудь Виллаш-Боаша верните, чем его. А лучше вообще старикана оставить.

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  6. chelsea88 25.05.2019 16:05 # chelsea88
    Этот ещё хуже неудачник чем сосари. Поэтому идёт нахой.

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  7. danilych89 25.05.2019 16:02 # danilych89
    он Юлен, а не Хулен (потому что баск).

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