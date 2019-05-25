Хулен Лопетеги метит на место Сарри в "Челси"
Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги предложил свои услуги "Челси", которому вскоре может потребоваться новый рулевой.
Решив поставленную перед ним задачу и финишировав в топ-4 Премьер-Лиги, Маурицио Сарри признался, что до сих пор не получил никаких гарантий относительно своего будущего.
Судьба Сарри прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала" в следующую среду. По слухам, руководство "синих" подумывает о расставании с итальянским специалистом, независимо от исхода матча в Баку.
Эта ситуация привлекла внимание Лопетеги, который уже находится в Англии и контактирует с клубами, которым требуется или может потребоваться новый главный тренер, сообщает The Times.
Хулен находится без работы с октября, когда он продержался во главе "Реала" только 14 матчей. Ради возможности тренировать Королевский клуб Лопетеги оставил сборную Испании перед самым ЧМ-2018, но так и не смог найти подхода к звездам с "Сантьяго Бернабеу".
25.05.2019 16:00
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Долбапенсы, пелите Аллегри, лучше свободного коуча пока никого нет. И дайте ему время.
А то так и скатитест в ЧШ и перестанете заходить на фапле.
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Абрамович обязательно поставитъ, чтобы Морату прокачал , как Бенитесъ Торреса.
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Что трансферы, что менеджеры - одна рокировка ахyeнней другой. Грановскую на пику.
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Ехехехехехехехе нормально так!!!
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Бля лучше какого-нибудь Виллаш-Боаша верните, чем его. А лучше вообще старикана оставить.
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Этот ещё хуже неудачник чем сосари. Поэтому идёт нахой.
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он Юлен, а не Хулен (потому что баск).
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