"Эвертон" оценил Ришарлисона в 100 миллионов фунтов
"Эвертон" потребует минимум 100 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в нападающем Ришарлисоне.
Вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки стал для Ришарлисона прекрасным завершением этого сезона, в котором он совершил настоящий прорыв в своем развитии.
Если в прошлом сезоне, выступая за "Уотфорд", у Ришарлисона случился затяжной спад формы после короткой вспышки, то в этой кампании он обрел столь необходимую стабильность, забив 17 голов за "ирисок" во всех турнирах.
Успехи 22-летнего бразильца не остались незамеченными со стороны сильнейших клубов Европы, однако "Эвертон" установил близкую к заградительной цену за свою звезду, сообщает The Sun.
"Манчестер Юнайтед", "Барселоне", "Интеру", ПСЖ и "Атлетико" придется заплатить девятизначную сумму, чтобы заполучить Ришарлисона грядущим летом — на меньшие деньги "ириски" не согласятся.
25.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
Да нахер никому не сдался
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> придется заплатить девятизначную сумму, чтобы заполучить Ришарлисона грядущим летом — на меньшие деньги "ириски" не согласятся.
Интересно если предложить 99 999 999 миллионов - восьмизначную сумму, не согласятся?
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ценники конские пошли... спасибо шейхам и прочим абрамовичам
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Уже была новость такая, уже смеялись
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Чисто посмеяться можно с такого ценника.
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