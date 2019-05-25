"Эвертон" оценил Ришарлисона в 100 миллионов фунтов

Ришарлисон "Эвертон" потребует минимум 100 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в нападающем Ришарлисоне.

Вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки стал для Ришарлисона прекрасным завершением этого сезона, в котором он совершил настоящий прорыв в своем развитии.

Если в прошлом сезоне, выступая за "Уотфорд", у Ришарлисона случился затяжной спад формы после короткой вспышки, то в этой кампании он обрел столь необходимую стабильность, забив 17 голов за "ирисок" во всех турнирах.

Успехи 22-летнего бразильца не остались незамеченными со стороны сильнейших клубов Европы, однако "Эвертон" установил близкую к заградительной цену за свою звезду, сообщает The Sun.

"Манчестер Юнайтед", "Барселоне", "Интеру", ПСЖ и "Атлетико" придется заплатить девятизначную сумму, чтобы заполучить Ришарлисона грядущим летом — на меньшие деньги "ириски" не согласятся.


Метки Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 15:00

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  1. mancunia-planet 25.05.2019 15:35 # mancunia-planet
    Да нахер никому не сдался

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  2. superglor 25.05.2019 15:33 # superglor
    > придется заплатить девятизначную сумму, чтобы заполучить Ришарлисона грядущим летом — на меньшие деньги "ириски" не согласятся.

    Интересно если предложить 99 999 999 миллионов - восьмизначную сумму, не согласятся?

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  3. only--liverpool 25.05.2019 15:21 # only--liverpool
    ценники конские пошли... спасибо шейхам и прочим абрамовичам

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  4. kagawa 25.05.2019 15:17 # kagawa
    Уже была новость такая, уже смеялись

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  5. sellman 25.05.2019 15:15 # sellman
    Чисто посмеяться можно с такого ценника.

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