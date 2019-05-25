"Эвертон" оценил Ришарлисона в 100 миллионов фунтов

"Эвертон" потребует минимум 100 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в нападающем Ришарлисоне.

Вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки стал для Ришарлисона прекрасным завершением этого сезона, в котором он совершил настоящий прорыв в своем развитии.



Если в прошлом сезоне, выступая за "Уотфорд", у Ришарлисона случился затяжной спад формы после короткой вспышки, то в этой кампании он обрел столь необходимую стабильность, забив 17 голов за "ирисок" во всех турнирах.



Успехи 22-летнего бразильца не остались незамеченными со стороны сильнейших клубов Европы, однако "Эвертон" установил близкую к заградительной цену за свою звезду, сообщает The Sun.



"Манчестер Юнайтед", "Барселоне", "Интеру", ПСЖ и "Атлетико" придется заплатить девятизначную сумму, чтобы заполучить Ришарлисона грядущим летом — на меньшие деньги "ириски" не согласятся.