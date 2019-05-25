Мидо уверен, что Райола хочет трансфера Погба в "Реал"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Мидо уверен, что агент Мино Райола хочет осуществить трансфер полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".

В последние недели ходят упорные слухи, что Погба не просто стал трансферной целью для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, а сам отчаянно хочет этого перехода.



Мидо охотно верит в эти истории, ведь интересы Поля представляет Райола, который в свое время был агентом и самого Мидо.



"Агентом Погба является Мино Райола, а Мино был и моим агентом на протяжении 10 лет. Поверьте мне, он знает, что делает".



"Он будет думать, что сейчас, возможно, правильное время для Поля уйти. Он знает, что в следующем сезоне Поль оказался бы под давлением, поэтому Мино будет искать ему новый клуб, уж поверьте".



"Я не представляю, что Погба останется в "Манчестер Юнайтед", даже если они предложат ему капитанскую повязку".



"Конечно, Зидан любит Погба. Он любит его. Зизу знает, как контролировать этих французских парней, он знает их характер. Французские парни немного другие, они слегка угрюмы, если можно так выразиться. Если тебе удается их осчастливить, они будут показывать свою лучшую игру".



"Он нашел подход к Кариму Бензема, и он знает, как заставить Погба играть в свою лучшую игру", — сообщил Мидо talkSPORT.