Компани устроил рейд на "Сити"

Венсан Компани Защитник Венсан Компани вернулся в "Манчестер Сити", чтобы забрать с собой в "Андерлехт" ряд сотрудников клуба с "Этихад".

Напомним, на прошлой неделе Компани объявил об уходе из "Сити" и был назначен играющим тренером своего родного "Андерлехта", с которым он заключил контракт на три года.

Однако в Бельгию Компани уезжает не один. Как сообщает Manchester Evening News, Венсан устроил рейд на "Сити", чтобы забрать часть персонала с собой.

Первым из таких стал Саймон Дэвис, который до сих пор возглавлял академию "горожан". Теперь 45-летний валлиец становится ближайшим ассистентом Венсана и фактически будет исполнять обязанности главного тренера в матчах, которые Компани решит сыграть.


Метки Андерлехт, Компани, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 13:00

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  1. gio 25.05.2019 13:55 # gio
    академия Сити ни к чему с их деньгами

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  2. mcferson 25.05.2019 13:48 # mcferson
    Развалит мешок изнутри наружу

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  3. electric 25.05.2019 13:46 # electric
    Ну вот и всё. Закат мешка недалеко.

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  4. suddenly 25.05.2019 13:07 # suddenly
    Ща всех перетащит и МС вылетит в ЧШ :D

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