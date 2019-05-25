Компани устроил рейд на "Сити"
Защитник Венсан Компани вернулся в "Манчестер Сити", чтобы забрать с собой в "Андерлехт" ряд сотрудников клуба с "Этихад".
Напомним, на прошлой неделе Компани объявил об уходе из "Сити" и был назначен играющим тренером своего родного "Андерлехта", с которым он заключил контракт на три года.
Однако в Бельгию Компани уезжает не один. Как сообщает Manchester Evening News, Венсан устроил рейд на "Сити", чтобы забрать часть персонала с собой.
Первым из таких стал Саймон Дэвис, который до сих пор возглавлял академию "горожан". Теперь 45-летний валлиец становится ближайшим ассистентом Венсана и фактически будет исполнять обязанности главного тренера в матчах, которые Компани решит сыграть.
25.05.2019 13:00
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академия Сити ни к чему с их деньгами
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Развалит мешок изнутри наружу
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Ну вот и всё. Закат мешка недалеко.
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Ща всех перетащит и МС вылетит в ЧШ :D
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