"Сити" хочет сохранить Лероя Сане

"Манчестер Сити" не уступит Лероя Сане без боя, планируя новый раунд переговоров с вингером о продлении контракта.

На текущей неделе стало известно, что "Бавария" избрала Сане своей целью номер один на летнее трансферное окно и готова предложить 70 миллионов фунтов за соотечественника.



В этом сезоне Лерой частенько проигрывал конкуренцию на своей позиции Бернарду Силве и Рахиму Стерлингу, а вдобавок никак не соглашается на новую сделку с "горожанами".



Однако клуб с "Этихад" не спешит отпускать 23-летнего игрока сборной Германии в Мюнхен. Как сообщает ESPN, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Сане в клубе.



В ближайшие дни "горожане" проведут очередную встречу с представителями Лероя — но не для того, чтобы обсудить интерес "Баварии", а для того, чтобы пообщаться насчет нового контракта.