"Сити" хочет сохранить Лероя Сане

Лерой Сане "Манчестер Сити" не уступит Лероя Сане без боя, планируя новый раунд переговоров с вингером о продлении контракта.

На текущей неделе стало известно, что "Бавария" избрала Сане своей целью номер один на летнее трансферное окно и готова предложить 70 миллионов фунтов за соотечественника.

В этом сезоне Лерой частенько проигрывал конкуренцию на своей позиции Бернарду Силве и Рахиму Стерлингу, а вдобавок никак не соглашается на новую сделку с "горожанами".

Однако клуб с "Этихад" не спешит отпускать 23-летнего игрока сборной Германии в Мюнхен. Как сообщает ESPN, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Сане в клубе.

В ближайшие дни "горожане" проведут очередную встречу с представителями Лероя — но не для того, чтобы обсудить интерес "Баварии", а для того, чтобы пообщаться насчет нового контракта.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 12:00

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  1. highneken 25.05.2019 12:19 # highneken
    Продать Лероя будет ошибкой . Лучше от Мареза избавиться. Нах он вообще был нужен после покупки Бернарду.

    Ну и какие нах 70 млн. Трансфермаркт оценивает его в 90 млн фунтов. Если Сити отпустит его меньше чем за 120 , я буду в ахуе.
    Пожалуй только три клуба способны купить его.. И Бавария в их число не входит.
    Хотя могут и психануть, от страха )) Там у Дортмунда уже такая банда собралась.

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  2. alexomck 25.05.2019 12:11 # alexomck
    мешки переплатят, и будет бегать в пол ноги, либо в Баварке из него топаря сделают. оба варианта норм.

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  3. slash-lfc 25.05.2019 12:05 # slash-lfc
    Жуткий топарик, стабильно карает Ливерпулькин. Лучше бы его продали в Баварию.

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  4. grishatkach 25.05.2019 12:04 # grishatkach
    эти немцы абсолютно все больны на голову с этой баварией

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