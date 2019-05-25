"Сити" хочет сохранить Лероя Сане
"Манчестер Сити" не уступит Лероя Сане без боя, планируя новый раунд переговоров с вингером о продлении контракта.
На текущей неделе стало известно, что "Бавария" избрала Сане своей целью номер один на летнее трансферное окно и готова предложить 70 миллионов фунтов за соотечественника.
В этом сезоне Лерой частенько проигрывал конкуренцию на своей позиции Бернарду Силве и Рахиму Стерлингу, а вдобавок никак не соглашается на новую сделку с "горожанами".
Однако клуб с "Этихад" не спешит отпускать 23-летнего игрока сборной Германии в Мюнхен. Как сообщает ESPN, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Сане в клубе.
В ближайшие дни "горожане" проведут очередную встречу с представителями Лероя — но не для того, чтобы обсудить интерес "Баварии", а для того, чтобы пообщаться насчет нового контракта.
25.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
Продать Лероя будет ошибкой . Лучше от Мареза избавиться. Нах он вообще был нужен после покупки Бернарду.
Ну и какие нах 70 млн. Трансфермаркт оценивает его в 90 млн фунтов. Если Сити отпустит его меньше чем за 120 , я буду в ахуе.
Пожалуй только три клуба способны купить его.. И Бавария в их число не входит.
Хотя могут и психануть, от страха )) Там у Дортмунда уже такая банда собралась.
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мешки переплатят, и будет бегать в пол ноги, либо в Баварке из него топаря сделают. оба варианта норм.
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Жуткий топарик, стабильно карает Ливерпулькин. Лучше бы его продали в Баварию.
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эти немцы абсолютно все больны на голову с этой баварией
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