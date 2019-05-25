"Лион" готов отпустить Фекира
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что его клуб открыт к продаже плеймейкера Набиля Фекира.
Прошлым летом Фекир едва не перешел в "Ливерпуль" — сделка сорвалась в самый последний момент по причинам, которые неизвестны до сих пор.
25-летний француз так и не подписал новый контракт с "Лионом", а с приближением летнего трансферного окна появились слухи, что "Ливерпуль" может вернуться за Фекиром. Если это правда, Оляс готов к диалогу.
"Мы уже подготовились к уходу Набиля. Спасиб Набилю за то, что он дал нам. У нас есть договоренность, чтобы отпустить его", — цитирует Оляса Daily Mirror.
25.05.2019 11:00
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Последние комментарии:
этого инвалида всё никак впарить не могут, у Пульки там другой поправился уже.
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нах не нужен
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нахуй не сдался норм клубам. только если в скамцо какое-нибудь середняковое
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Не помешает
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Колбамники не возьмут уже, нынче другие в тренде.
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