"Лион" готов отпустить Фекира

Набиль Фекир Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что его клуб открыт к продаже плеймейкера Набиля Фекира.

Прошлым летом Фекир едва не перешел в "Ливерпуль" — сделка сорвалась в самый последний момент по причинам, которые неизвестны до сих пор.

25-летний француз так и не подписал новый контракт с "Лионом", а с приближением летнего трансферного окна появились слухи, что "Ливерпуль" может вернуться за Фекиром. Если это правда, Оляс готов к диалогу.

"Мы уже подготовились к уходу Набиля. Спасиб Набилю за то, что он дал нам. У нас есть договоренность, чтобы отпустить его", — цитирует Оляса Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1062

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Последние комментарии:




  1. alexomck 25.05.2019 11:55 # alexomck
    этого инвалида всё никак впарить не могут, у Пульки там другой поправился уже.

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  2. only--liverpool 25.05.2019 11:52 # only--liverpool
    нах не нужен

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  3. hammersmith 25.05.2019 11:49 # hammersmith
    нахуй не сдался норм клубам. только если в скамцо какое-нибудь середняковое

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  4. tigerpool 25.05.2019 11:30 # tigerpool
    Не помешает

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  5. kanoniru-poker 25.05.2019 11:26 # kanoniru-poker
    Колбамники не возьмут уже, нынче другие в тренде.

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