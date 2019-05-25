Косьелни задумывается об уходе из "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни задумывается об уходе из клуба по окончании этого сезона.

В данный момент у Косьелни остается только 12 месяцев по действующему контракту. Переговоры о новой сделке уже стартовали, однако никаких результатов не принесли.



Как сообщает L'Equipe, вариант с уходом из лондонского клуба ради нового испытания становится для 33-летнего француза "все более и более заманчивым".



Утверждается, что "Ренн" и "Милан" уже установили контакт с опытным защитником. Также интерес к Лорану проявляет "Байер", которому необходимо усиление под Лигу Чемпионов.



Таким образом, финал Лиги Европы против "Челси" в следующую среду может стать последним матчем для Косьелни за "Арсенал".