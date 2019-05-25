"Реал" возобновит переговоры по Азару после финала Лиги Европы

Эден Азар Затишье в истории с плеймейкером "Челси" Эденом Азаром является временным, и после финала Лиги Европы "Реал" возобновит переговоры о покупке игрока.

Как ожидается, в следующую среду Азар сыграет свой прощальный матч за "синих". Эден постарается помочь команде Маурицио Сарри завоевать трофей Лиги Европы в противостоянии с "Арсеналом" в Баку.

В преддверии этого финала нельзя не заметить, что спекуляции насчет будущего Азара заметно поутихли, однако The Telegraph утверждает, что это связано исключительно с желанием Эдена сосредоточиться на важном матче.

После 29 мая "Реал" возобновит диалог с "Челси" насчет стоимости Азара, и эти переговоры обещают быть непростыми, учитывая существенные разногласия двух клубов.

По информации издания, "Челси" оценивает свою звезду в 130 миллионов фунтов, а "Реал" совершенно не готов платить такие деньги за 28-летнего игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.

В данный момент 88 млн. фунтов — это максимальная сумма, с которой готов расстаться Королевский клуб.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 09:10

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  1. vyrentz 25.05.2019 10:02 # vyrentz
    Если Сливочные его киданут это будет просто а%уенно, правда, продавать его нужно будет в любом случае, играть в синей футболке на максималках он никак не сможет.

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  2. stamford-bridge 25.05.2019 09:25 # stamford-bridge
    попереговариваются и купит себе Реал какого нибудь Зиеша или Пеле, не скриньте

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