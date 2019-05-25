"Бенфика" отпустит Фелиша только за 106 млн. фунтов отступных
Исполнительный директор "Бенфики" Домингуш Соареш Де Оливейра сообщил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", что нападающий Жоау Фелиш покинет Лиссабон только за 106 миллионов фунтов.
В этом сезоне 19-летний Фелиш забил 15 голов и отдал семь результативных передач в рамках португальского первенства, благодаря чему "Бенфика" завоевала титул.
Успехи Жоау не остались незамеченными со стороны грандов Европы, включая оба клуба из Манчестера, "Ювентус" и "Реал". Однако "Бенфика" предпочитает сохранить своего таланта, который не уйдет, только если кто-нибудь не выплатит его отступные по контракту.
"Наша цель — сохранить нынешний состав. Если кто-нибудь предложит нам 100 миллионов евро (88 млн. фунтов) за Фелиша, мы не собираемся продавать".
"100 миллионов евро — огромные деньги, и ранее в Португалии еще никогда так дорого не продавали игроков, но наша цель — выиграть все на футбольном поле, и мы сделаем все, чтобы ее достичь".
"Если их предложения не дотянут до 120 миллионов евро, игрок останется", — цитирует Де Оливейру Goal.
25.05.2019 08:55
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Ну почему всегда во всем виноват МЮ блин????!!! никто не говорит про ПСЖ именно ПСЖ выплатила сумму отступных Неймара в размере 222 млн евро, именно ПСЖ оформил трансфер 18-лентего Мбаппе за 180 лямов... А про Ван Дайк вообще 87 лямов, но конечно он стоить этих денег, стена мощная. Но такая сумма для центрального защитника не слышком ли??? А цену на варатарей кто поднял??? Ариссабалага 80 лямов!!!! Ну конечно же все считают что виноват МЮ, как будто МЮ ебал тех кто сегодня винить во всем, а потом не заплатил это так понимать или по другому???
Успокойтесь господа, нужно относиться к фанатам с уважением, оставьте вы все МЮ и их фанатов в покое
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МЮ как истиный мешок может заплатить. Что не говорите, но это именно МЮ взорвал трансферный рынок покупкой Погба за 100 млн, взвинтив цены на других игроков, что теперь любой середняк, которому красная цена 15-20 млн, теперь стоит 60-70, а не Сити и ПСЖ.
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Правильно, понимают что с пригородной помойки можно по полной взять.
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