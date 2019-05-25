"Бенфика" отпустит Фелиша только за 106 млн. фунтов отступных

Исполнительный директор "Бенфики" Домингуш Соареш Де Оливейра сообщил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", что нападающий Жоау Фелиш покинет Лиссабон только за 106 миллионов фунтов.

В этом сезоне 19-летний Фелиш забил 15 голов и отдал семь результативных передач в рамках португальского первенства, благодаря чему "Бенфика" завоевала титул.



Успехи Жоау не остались незамеченными со стороны грандов Европы, включая оба клуба из Манчестера, "Ювентус" и "Реал". Однако "Бенфика" предпочитает сохранить своего таланта, который не уйдет, только если кто-нибудь не выплатит его отступные по контракту.



"Наша цель — сохранить нынешний состав. Если кто-нибудь предложит нам 100 миллионов евро (88 млн. фунтов) за Фелиша, мы не собираемся продавать".



"100 миллионов евро — огромные деньги, и ранее в Португалии еще никогда так дорого не продавали игроков, но наша цель — выиграть все на футбольном поле, и мы сделаем все, чтобы ее достичь".



"Если их предложения не дотянут до 120 миллионов евро, игрок останется", — цитирует Де Оливейру Goal.