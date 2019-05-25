Виллаш-Боаш ожидает, что Бэйл вернется в Премьер-Лигу

Гарет Бэйл Бывший наставник "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш ожидает, что вингер "Реала" Гарет Бэйл вернется в Премьер-Лигу грядущим летом.

После того, как Зинедин Зидан вернулся на тренерский мостик "Реала", в прессе не утихают слухи насчет возможного отъезда Бэйла из Мадрида.

И хотя у Гарета есть контракт до 2022 года с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю, Виллаш-Боаш не ожидает, что в новом сезоне 29-летний валлиец будет выступать за "Реал".

"Я не имею представления, чего он хочет. Он был крайне успешен в "Реале". Он ушел из "Тоттенхэма", чтобы сражаться за трофеи, и он немедленно этого добился, забивая в финалах Лиги Чемпионов".

"Конечно, в данный момент вокруг него большой негативный фон, много критики и, вероятно, не так много веры со стороны тренера".

"Складывается впечатление, что он уйдет, и логично ожидать, что он отправится в Англию", — сообщил Виллаш-Боаш Omnisport.


Метки Бэйл, Виллаш-Боаш, Реал

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 07:00

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  1. botan1k 25.05.2019 08:31 # botan1k
    Только красный мешок МЮ может себе позволить эту склотару.

    600к? где-то плачет один ЛёшаСаныч

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  2. mr-tsoy 25.05.2019 08:28 # mr-tsoy
    В тотенхем в обмен на кейна

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