Будущее Де Хеа остается подвешенном состоянии

Переговоры "Манчестер Юнайтед" со своим голкипером Давидом Де Хеа остаются в тупике.

Как известно, "красные дьяволы" пытаются склонить своего первого номера к новой сделке уже более года, а ранее в этом сезоне были вынуждены воспользоваться своей опцией и продлить действующий контракт Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020.



По слухам, Давид требуется от "Юнайтед" зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы его самым высокооплачиваемым голкипером мира. Но теперь к финансовым разногласиям сторон добавились сомнения, причем сомнения взаимные.



В концовке сезона Де Хеа демонстрировал несвойственную себе игру, не просто перестав выручать команду, а принявшись совершать результативные ошибки. Впрочем, засомневаться мог не только клуб в игроке, но и игрок в клубе — "дьяволы" финишировали лишь шестыми в Премьер-Лиге, а их перспективы весьма туманны.



Как сообщает Sky Sports, эта ситуация совершенно не способствует переговорам, что лишь увеличивает вероятность продажи Де Хеа грядущим летом — "Юнайтед" просто не может тянуть с этим дальше.