"Юнайтед" не отпустит Лукаку задешево

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" не отпустит нападающего Ромелу Лукаку из клуба по сниженной цене.

Готовясь заступить на тренерский мостик "Интера", Антонио Конте попросил купить ему Лукаку, которого два года назад ему не удалось заманить в "Челси".

В последние недели Ромелу сам и через своего агента демонстрировал, что открыт к отъезду с "Олд Траффорд". К смене клуба Лукаку подталкивает тот факт, что при Оле Гуннаре он перестал быть твердым игроком основы.

"Красные дьяволы" уже вовсю ищут замену 26-летнему бельгийцу, интересуясь Муссой Дембеле из "Лиона" и Антуаном Гризманном из "Атлетико", однако это совсем не означает, что Лукаку сможет беспрепятственно уйти.

Два года назад "Юнайтед" заплатил за Ромелу 75 миллионов фунтов, но за счет бонусов сумма трансфера впоследствии выросла приблизительно до 90 млн. фунтов.

По всей видимости, именно на такого рода компенсацию и рассчитывают "дьяволы" — отпускать Лукаку за 30 млн. фунтов плюс вингер Иван Перишич, как о том сплетничает итальянская пресса, "Юнайтед" не будет.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 25.05.2019 00:30 # bes-ter
    Итальяшки махинаторы еще те, хер они заплатят много

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  2. mancunia-planet 25.05.2019 00:06 # mancunia-planet
    удачи

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