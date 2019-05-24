Ник Поуп заключил новый контракт с "Бернли"

Голкипер "Бернли" Ник Поуп заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2023 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

В прошлом сезоне Поуп смог стать первым номером "бордовых", а также пробиться в сборную Англии и поехать на Чемпионат Мира в России.



На самом старте этой кампании Ник получил тяжелую травму плеча, а когда вернулся в строй, то обнаружил, что снова превратился в запасного голкипера.



Недавно в прессе появились слухи, что Поуп может уйти в "Борнмут", а ранее его сватали в "Арсенал", однако 27-летний англичанин отбросил мысли о смене клуба и связал свое будущее с "Бернли".



"Я в хорошем месте. Мое плечо чувствует себя гораздо лучше, и я собираюсь вернуться готовым к новому сезону", — сообщил Поуп.