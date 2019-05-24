Почеттино мотивирован, чтобы остаться в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него достаточно мотивации, чтобы продолжить работу в Северном Лондоне.

По ходу этого сезона Почеттино сделал несколько противоречивых заявлений относительно своего будущего, подогревая спекуляции насчет интереса к нему со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед".



Однако Маурисио до сих пор в "Тоттенхэме" и строит большие планы на будущее. Аргентинец не потерял интереса к своей нынешней работе.



"Для меня "Тоттенхэм" — лучший клуб в мире. Когда мы говорим об инфраструктуре — тренировочной базе, стадионе — то для меня нет в мире клуба лучше".



"Кроме того, это Лондон — нет города лучше. А Премьер-Лига — самая тяжелая и самая интересная лига в мире".



"Нам нужно сделать этот шаг. Конечно, у нас есть уверенность, что мы способны продолжить свое развитие и сделать "Тоттенхэм" лучшей командой в мире".



"Предстоит проделать еще много работы, поэтому я очень мотивирован, чтобы остаться и обеспечить "Тоттенхэму" то, что они заслуживают".



"Но сейчас важно завершить выступление в Лиге Чемпионов, после чего мы поговорим, как нам сделать новый шаг".



"Это разговор для меня и владельца, Даниэля (Леви). Нам нужно поделиться идеями и начертить план, как нам сделать этот последний шаг, который позволит нам осуществить свою мечту и почувствовать себя реальными претендентами на трофеи", — сообщил Почеттино talkSPORT.