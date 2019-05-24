Лэмпард обсудит интерес "Челси" после финала плей-офф Чемпионшипа

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что обсудит интерес "Челси" к своей персоне с владельцем "баранов" Мелом Моррисом после финала плей-офф Чемпионшипа.

Согласно слухам, "синие" всерьез задумываются о приглашении Лэмпарда, своей легенды, на место непопулярного среди фанатов Маурицио Сарри.



Однако в данный момент "Дерби" находится всего в одной победе от выхода в Премьер-Лигу, и это для Фрэнка самое важное.



"У них уже есть тренер в лице Сарри, который пытается выиграть свой финал. Если эти слухи только от того, что мы хорошо играем и добрались до финала, а я 13 лет выступал за "Челси", то я могу это понять. Но я не хочу об этом думать. Нас ждет очень сложный матч. Я сосредоточен на понедельнике. Я хочу довести начато до конца".



"У меня остается еще два года по своему контракту, и я не заглядываю дальше понедельника. После понедельника мы сядем с Мелом, как и планировали. Сперва мы обсудим результат, потому что это определит, как будет развиваться клуб дальше".



"У нас с Мелом очень открытые отношения. Он дал мне возможность возглавить такой огромный клуб, и я всегда буду благодарен ему за это", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.