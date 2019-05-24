Джон Терри может возглавить "Мидлсбро"

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри претендует на вакантную позицию рулевого "Мидлсбро".

Не сумев финишировать в зоне плей-офф Чемпионшипа в этом сезоне, "речники" приняли решение попрощаться с Тони Пьюлисом. По информации The Guardian, президент клуба с "Риверсайда" Стив Гибсон определится с именем нового главного тренера до конца следующей недели.



Одной из кандидатур, которые рассматривает Гибсон, является Терри. В данный момент Джон полностью сосредоточен на финале плей-офф Чемпионшипа против "Дерби" в понедельник, поэтому "Мидлсбро" придется подождать с приглашением экс-капитана "Челси" на собеседование.



Пока же "Боро" может побеседовать с другими кандидатами, среди которых называются бывший наставник "Фулхэма" Славиша Йоканович и бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт, который значительную часть своей карьеры провел на "Риверсайде".