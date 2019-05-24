"Юнайтед" сделал предложение по Дембеле и вернулся за Гризманном

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке нападающего "Лиона" Муссы Дембеле и может поступить похожим образом с его соотечественником Антуаном Гризманном из "Атлетико".

Как и оборона, атака "красных дьяволов" тоже не блистала в сезоне 2018/19. Кроме того, в последние недели ходят упорные слухи об отъезде с "Олд Траффорд" Ромелу Лукаку, и это обязывает Оле Гуннара Сульшера охотиться сразу за несколькими игроками в переднюю линию.



Прямой заменой для Лукаку, в услугах которого заинтересован "Интер", может стать Дембеле. По информации Goal, "Юнайтед" уже выдвинул свое предложение по экс-игроку "Селтика" в размере свыше 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).



В своем первом сезоне в "Лионе" Мусса забил 23 гола с учетом всех соревнований, подтвердив свой бомбардирский талант, который он демонстрировал в Шотландии.



Сообщается, что "дьяволы" следят за Дембеле, еще когда тот был юниором в ПСЖ. На предложение о покупке 22-летнего француза "Юнайтед" вдохновил Эрик Кантона, легенда клуба с "Олд Траффорд".



Daily Mirror в свою очередь утверждает, что "Юнайтед" может вернуться к своей давней трансферной цели в лице Гризманна. Грядущим летом Антуан будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 107 млн. фунтов, поэтому "дьяволам" нужно лишь уговорить самого игрока.



"Дьяволы" не просто являются сторонними наблюдателями, а прикладывают большие усилия к тому, чтобы опередить "Барселону" в борьбе за 28-летнего игрока сборной Франции.



По слухам, в руководстве "Барсы" случился раскол по поводу трансфера Гризманна, поэтому переговоры об условиях личного контракта не продвигаются, и в этом может быть шанс для "Юнайтед".