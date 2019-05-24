Маркос Алонсо не исключает свой уход из "Челси"
Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что не исключает свой уход из клуба.
Лишь в октябре Алонсо заключил новый долгосрочный контракт с "синими". Однако затем Маркос позволил себе расслабиться и на протяжении большей части сезона показывал нестабильную игру.
28-летний испанец перестал быть твердым игроком стартового состава "Челси", а в прессе появились слухи, что Маркос может уйти в "Реал", где он начинал свою карьеру.
До завершения сезона "Челси" еще остается сыграть финал Лиги Европы против "Арсенала", и лишь после этого Алонсо займется своими будущим.
"Я очень счастлив здесь, но давайте посмотрим, что произойдет этим летом. Слухи есть всегда. Воспринимаю ли я это как комплимент? Да. Если другие команды пытаются установить со мной контакт, это означает, что я выступаю хорошо".
"Но в первую очередь я сосредоточен на финале. Я бы с радостью остался здесь еще на несколько лет", — цитирует Алонсо Evening Standard.
24.05.2019 19:30
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