Маркос Алонсо не исключает свой уход из "Челси"

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что не исключает свой уход из клуба.

Лишь в октябре Алонсо заключил новый долгосрочный контракт с "синими". Однако затем Маркос позволил себе расслабиться и на протяжении большей части сезона показывал нестабильную игру.

28-летний испанец перестал быть твердым игроком стартового состава "Челси", а в прессе появились слухи, что Маркос может уйти в "Реал", где он начинал свою карьеру.

До завершения сезона "Челси" еще остается сыграть финал Лиги Европы против "Арсенала", и лишь после этого Алонсо займется своими будущим.

"Я очень счастлив здесь, но давайте посмотрим, что произойдет этим летом. Слухи есть всегда. Воспринимаю ли я это как комплимент? Да. Если другие команды пытаются установить со мной контакт, это означает, что я выступаю хорошо".

"Но в первую очередь я сосредоточен на финале. Я бы с радостью остался здесь еще на несколько лет", — цитирует Алонсо Evening Standard.


Метки Алонсо, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2019 19:30

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  1. staryi-eblan 24.05.2019 19:59 # staryi-eblan
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  2. alexomck 24.05.2019 19:47 # alexomck
    потеря потерь:)

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  3. dautov 24.05.2019 19:43 # dautov
    Бегут? Крысята...

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  4. slash-lfc 24.05.2019 19:37 # slash-lfc
    В ЛФК топаря!

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  5. chebrec 24.05.2019 19:35 # chebrec
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