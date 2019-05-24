"Тоттенхэм" запланировал парад в честь победы в финале Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" объявил о своих планах провести 2 июня парад, посвященный победе в финале Лиги Чемпионов над "Ливерпулем", если эта победа, конечно, будет одержана.

1 июня на "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоится чисто английский финал элитного европейского турнира. И для "красных", и для "шпор" это будет возможность выиграть свой первый трофей при нынешних тренерах, Юргене Клоппе и Маурисио Почеттино.



Как ранее в мае "Ливерпуль" готовил сцену для вручения команде Клоппа кубка Премьер-Лиги в случае осечки "Манчестер Сити" в последнем туре, так и "Тоттенхэм" решил заранее подготовиться к европейскому триумфу.



В случае победы над "красными", на следующий день "шпоры" планируют проехаться на открытом автобусе по Лондону. Весь маршрут продолжительностью в один час составлен около нового стадиона "Тоттенхэма", где подопечные Почеттино представят трофей своим фанатам.