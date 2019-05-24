"Тоттенхэм" запланировал парад в честь победы в финале Лиги Чемпионов

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" объявил о своих планах провести 2 июня парад, посвященный победе в финале Лиги Чемпионов над "Ливерпулем", если эта победа, конечно, будет одержана.

1 июня на "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоится чисто английский финал элитного европейского турнира. И для "красных", и для "шпор" это будет возможность выиграть свой первый трофей при нынешних тренерах, Юргене Клоппе и Маурисио Почеттино.

Как ранее в мае "Ливерпуль" готовил сцену для вручения команде Клоппа кубка Премьер-Лиги в случае осечки "Манчестер Сити" в последнем туре, так и "Тоттенхэм" решил заранее подготовиться к европейскому триумфу.

В случае победы над "красными", на следующий день "шпоры" планируют проехаться на открытом автобусе по Лондону. Весь маршрут продолжительностью в один час составлен около нового стадиона "Тоттенхэма", где подопечные Почеттино представят трофей своим фанатам.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. klementino 24.05.2019 18:32 # klementino
    Ахахахахахахахахаахахахаха

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  2. only--liverpool 24.05.2019 18:28 # only--liverpool
    Чтож, мечтать не вредно...

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  3. grishatkach 24.05.2019 18:08 # grishatkach
    надеюсь, что здесь их огромное везение наконец успокоится!

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  4. electric 24.05.2019 18:06 # electric
    Ахаххахахахаха!

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  5. liverpool1892est 24.05.2019 18:05 # liverpool1892est
    Не ну они точно идиоты!

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