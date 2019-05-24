"Реал" отреагировал на шутку Почеттино

"Реал" разразился гневным заявлением после шутливого замечания главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в предверии финала Лиги Чемпионов в Мадриде.

Как известно, 1 июня "шпоры" разыграют с "Ливерпулем" трофей Лиги Чемпионов. В преддверии выезда в Мадрид Почеттино хотел разместиться на тренировочной базе "Реала", но получил отказ от президента Королевского клуба Флорентино Переса.



"Перед финалом мы будем заниматься на тренировочной базе "Реала" и ночевать в отеле поблизости. Я спрашивал у Флорентино, можно ли нам ночевать в их тренировочном центре, но он сказал, что я смогу там ночевать, только когда стану тренером "Реала", — сообщил Почеттино El Partidazo de Cope.



Однако шутка Почеттино не была понята на "Сантьяго Бернабеу", куда его упорно сватали ранее в нынешнем сезоне. "Реал" вообще отрицает, что Маурисио обращался к Пересу.



"Реал" удивлен историями насчет того, что Маурисио Почеттино якобы попросил разместиться на нашей тренировочной базе перед финалом Лиги Чемпионов".



"Реал" хотел бы пояснить, что это является откровенной ложью. Нам клуб всегда демонстрировал абсолютное гостеприимство в отношении УЕФА, Федерации футбола Испании, "Атлетико", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", — гласит заявление "Реала".