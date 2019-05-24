"Борнмут", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Наполи" хотят Клайна
"Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Наполи" готовы составить конкуренцию "Борнмуту" в борьбе за правого защитника "Ливерпуля" Натаниэля Клайна.
Проведя первую половину этого сезона на лавке "красных", в январе Клайн отправился за игровой практикой к "вишенкам".
28-летний англичанин сыграл 15 матчей за команду Эдди Хау и произвел достаточно хорошее впечатление, чтобы "Борнмут" захотел его выкупить.
Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" открыт к продаже Клайна, но хочет получить 15 миллионов фунтов в качестве компенсации. Пока такую сумму никто не решился предложить за Натаниэля.
Еще одним неожиданным претендентом на Клайна может стать итальянский "Наполи", который, как утверждает Goal, уже установил контакт с "Ливерпулем" и видит в Натаниэле более доступную альтернативу Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма".
Добавим, что Клайн присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" летом 2015 и с тех пор сыграл 103 матча за "красных", включая лишь 10 за два последних сезона.
24.05.2019 16:00
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в бормут его за 30, этот мальнький офшор лфк чтобы ффп обходить типа шлак им за дохуя денег сливают и радуются
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Начинал за здравие. Но, увы, его проблемная спина выбила его из колеи, а когда он вернулся, то Арнольд стал твердым игроком основы. В таких случаях говорят - было бы счастье, да несчастье помогло. Было бы преступлением держать его на лавке, а так как спрос на него велик, то можно выручить 20 млн с его трансфера.
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