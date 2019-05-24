"Борнмут", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Наполи" хотят Клайна

"Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Наполи" готовы составить конкуренцию "Борнмуту" в борьбе за правого защитника "Ливерпуля" Натаниэля Клайна.

Проведя первую половину этого сезона на лавке "красных", в январе Клайн отправился за игровой практикой к "вишенкам".



28-летний англичанин сыграл 15 матчей за команду Эдди Хау и произвел достаточно хорошее впечатление, чтобы "Борнмут" захотел его выкупить.



Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" открыт к продаже Клайна, но хочет получить 15 миллионов фунтов в качестве компенсации. Пока такую сумму никто не решился предложить за Натаниэля.



Еще одним неожиданным претендентом на Клайна может стать итальянский "Наполи", который, как утверждает Goal, уже установил контакт с "Ливерпулем" и видит в Натаниэле более доступную альтернативу Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма".



Добавим, что Клайн присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" летом 2015 и с тех пор сыграл 103 матча за "красных", включая лишь 10 за два последних сезона.