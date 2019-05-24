"Эвертон" лидирует в борьбе за Уэлбека

"Эвертон" является главным претендентом на нападающего Данни Уэлбека, который покидает "Арсенал" свободным агентом.

Напомним, Уэлбек находится вне игры с ноября, когда он получил перелом правой лодыжки. Предполагалось, что Данни уже не сыграет в этом сезоне.



Однако сейчас 28-летний англичанин уже тренируется в общей группе и даже может попасть в заявку на финал Лиги Европы против "Челси" на следующей неделе, если того захочет наставник "канониров" Унаи Эмери.



По информации Evening Standard, интерес к экс-игроку "Манчестер Юнайтед" проявляют сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон".



Однако в данный момент "ириски" опережают своих конкурентов в борьбу за Уэлбека. Мерсисайдский клуб готов сохранить нынешнюю зарплату Данни в 100 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, "Эвертон" привлекателен для нападающего в плане спортивных амбиций и шансов на игровое время.



Если "Эвертону" удастся договориться с Уэлбеком, Данни будет ждать максимально тщательное медицинское обследование. "Ириски" прекрасно осведомлены, что нынешняя травма — далеко не первая в послужном списке англичанина.