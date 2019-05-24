"Эвертон" подписал самого пропускающего голкипера Премьер-Лиги

"Эвертон" обзавелся дублером для своего первого номера Джордана Пикфорда, подписав свободным агентом голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.

В завершившемся сезоне 30-летний Лессль стал самым пропускающим голкипером Премьер-Лиги, однако вина Йонаса в этом минимальна — слишком плохи были защитники "терьеров".



И хотя "Хаддерсфилд" вылетел в Чемпионшип, Лессль останется в Премьер-Лиге. Игрок сборной Дании согласовал с "ирисками" трехлетний контракт, который вступит в силу 1 июля.



Трансфер Лессля означает, что "Эвертон" может попрощаться с 36-летним Маартеном Стекеленбургом, чей контракт действителен еще один год.