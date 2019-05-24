"Эвертон" подписал самого пропускающего голкипера Премьер-Лиги

Йонас Лессль "Эвертон" обзавелся дублером для своего первого номера Джордана Пикфорда, подписав свободным агентом голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.

В завершившемся сезоне 30-летний Лессль стал самым пропускающим голкипером Премьер-Лиги, однако вина Йонаса в этом минимальна — слишком плохи были защитники "терьеров".

И хотя "Хаддерсфилд" вылетел в Чемпионшип, Лессль останется в Премьер-Лиге. Игрок сборной Дании согласовал с "ирисками" трехлетний контракт, который вступит в силу 1 июля.

Трансфер Лессля означает, что "Эвертон" может попрощаться с 36-летним Маартеном Стекеленбургом, чей контракт действителен еще один год.


Метки Лессль, трансферы, Хаддерсфилд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2019 14:25

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  1. chelsea88 24.05.2019 14:43 # chelsea88
    Опередели арсосал. Самый норм варик для них был.

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  2. blackdreamer 24.05.2019 14:38 # blackdreamer
    пикфорд такой же лошара

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  3. electric 24.05.2019 14:29 # electric
    Топарь. Курс правильный. Ириски гг.

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