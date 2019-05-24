"Эвертон" подписал самого пропускающего голкипера Премьер-Лиги
"Эвертон" обзавелся дублером для своего первого номера Джордана Пикфорда, подписав свободным агентом голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.
В завершившемся сезоне 30-летний Лессль стал самым пропускающим голкипером Премьер-Лиги, однако вина Йонаса в этом минимальна — слишком плохи были защитники "терьеров".
И хотя "Хаддерсфилд" вылетел в Чемпионшип, Лессль останется в Премьер-Лиге. Игрок сборной Дании согласовал с "ирисками" трехлетний контракт, который вступит в силу 1 июля.
Трансфер Лессля означает, что "Эвертон" может попрощаться с 36-летним Маартеном Стекеленбургом, чей контракт действителен еще один год.
24.05.2019 14:25
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Опередели арсосал. Самый норм варик для них был.
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пикфорд такой же лошара
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Топарь. Курс правильный. Ириски гг.
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