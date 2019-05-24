"Астон Вилла" не продаст Грилиша задешево, если не выйдет в Премьер-Лигу

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит предупредил, что его клуб не продаст полузащитника Джека Грилиша задешево, если не сможет выйти в Премьер-Лигу.

В ближайший понедельник "Астон Вилла" сразится с "Дерби" в финале плей-офф Чемпионшипа. Если подопечным Смита будет сопутствовать успех, то необходимость в продаже Грилиша просто отпадет.



Если же "вилланы", как это было год назад, провалятся на "Уэмбли" и будут вынуждены задержаться в Чемпионшипе еще минимум на сезон, бирмингемский клуб не будет препятствовать уходу своего лучшего игрока на повышение — но по правильной цене.



"На старте сезона он подписал новый контракт, связав свое будущее с этим клубом. Он любит "Астон Виллу", и выход "Астон Виллы" в Премьер-Лигу — это единственное, чего он хочет".



"Если мы не выйдем в Премьер-Лигу, он будет стоить чертовски много денег для тех, кто захочет его купить. Он предан "Астон Вилле", и мы даже не обсуждали его возможный уход", — цитирует Смита The Guardian.



Добавим, что год назад "Тоттенхэм" безуспешно пытался купить 23-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов. На сей раз речь может пойти о гораздо большей сумме.