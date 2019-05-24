Венгер раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку.
Оформив выход в финал второго по значимости европейского турнира, два лондонских клуба столкнулись со множеством проблем. Например, внезапно оказалось, что им выделено всего по 6 тысяч билетов, но и эти билеты оказалось непросто продать из-за сложности и дороговизны выезда в Баку для фанатов.
Кроме того, "канониры" столкнулись с тем, что их армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сможет приехать в столицу Азербайджана. Игрок отказался от поездки в Баку, посчитав предоставленные ему гарантии безопасности недостаточными. По мнению Венгера, в этом большой просчет УЕФА.
"Выезд туда — это небольшой кошмар для фанатов. У команд проблем нет, они существуют в идеальных условиях. Их доставит туда частный самолет, им выделены славные места в бизнес-зоне. Но не для фанатов".
"Ситуация с Мхитаряном — это нечто, чего не должно быть в футболе. Когда в 2019 году внутри Европы, где очень чуткая демократия, ты не можешь играть по политическим причинам, это не есть норма", — цитирует Венгера BBC.
24.05.2019 13:00
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До недавнего времени на лигу европы всем вообще похуй было. А теперь воняют. Дайте хоть азерам на нормальных (ну почти) футболистов глянуть. Ваша эй пи эл каждую неделю вон у вас там.
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Я вот не понимаю, простые армяне (не политики) вообще что ли не могут въехать в Азербайджан?
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Формула1 в Баку проходит, и ничего
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Заебали ныть
Лучше б не вышли в финал эти гг
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Каждой собаке надо по этому поводу высказаться. Вот теперь очередь дошла и до Венгера.
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