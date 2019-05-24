Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку.

Оформив выход в финал второго по значимости европейского турнира, два лондонских клуба столкнулись со множеством проблем. Например, внезапно оказалось, что им выделено всего по 6 тысяч билетов, но и эти билеты оказалось непросто продать из-за сложности и дороговизны выезда в Баку для фанатов.



Кроме того, "канониры" столкнулись с тем, что их армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сможет приехать в столицу Азербайджана. Игрок отказался от поездки в Баку, посчитав предоставленные ему гарантии безопасности недостаточными. По мнению Венгера, в этом большой просчет УЕФА.



"Выезд туда — это небольшой кошмар для фанатов. У команд проблем нет, они существуют в идеальных условиях. Их доставит туда частный самолет, им выделены славные места в бизнес-зоне. Но не для фанатов".



"Ситуация с Мхитаряном — это нечто, чего не должно быть в футболе. Когда в 2019 году внутри Европы, где очень чуткая демократия, ты не можешь играть по политическим причинам, это не есть норма", — цитирует Венгера BBC.