Венгер раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку

Арсен Венгер и Генрих Мхитарян Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку.

Оформив выход в финал второго по значимости европейского турнира, два лондонских клуба столкнулись со множеством проблем. Например, внезапно оказалось, что им выделено всего по 6 тысяч билетов, но и эти билеты оказалось непросто продать из-за сложности и дороговизны выезда в Баку для фанатов.

Кроме того, "канониры" столкнулись с тем, что их армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сможет приехать в столицу Азербайджана. Игрок отказался от поездки в Баку, посчитав предоставленные ему гарантии безопасности недостаточными. По мнению Венгера, в этом большой просчет УЕФА.

"Выезд туда — это небольшой кошмар для фанатов. У команд проблем нет, они существуют в идеальных условиях. Их доставит туда частный самолет, им выделены славные места в бизнес-зоне. Но не для фанатов".

"Ситуация с Мхитаряном — это нечто, чего не должно быть в футболе. Когда в 2019 году внутри Европы, где очень чуткая демократия, ты не можешь играть по политическим причинам, это не есть норма", — цитирует Венгера BBC.


Метки Арсенал, Венгер, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2019 13:00

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  1. ganinilyha 24.05.2019 13:50 # ganinilyha
    До недавнего времени на лигу европы всем вообще похуй было. А теперь воняют. Дайте хоть азерам на нормальных (ну почти) футболистов глянуть. Ваша эй пи эл каждую неделю вон у вас там.

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  2. layert 24.05.2019 13:44 # layert
    Я вот не понимаю, простые армяне (не политики) вообще что ли не могут въехать в Азербайджан?

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  3. mancunia-planet 24.05.2019 13:26 # mancunia-planet
    Формула1 в Баку проходит, и ничего

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  4. chr1s8rown 24.05.2019 13:18 # chr1s8rown
    Заебали ныть
    Лучше б не вышли в финал эти гг

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  5. suddenly 24.05.2019 13:03 # suddenly
    Каждой собаке надо по этому поводу высказаться. Вот теперь очередь дошла и до Венгера.

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