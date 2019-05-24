МЮ переключился с Ван-Биссаки на Менье

Из-за чрезвычайной дороговизны защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки "Манчестер Юнайтед" решил переключить внимание на Тома Менье из ПСЖ.

Уход из клуба Антонио Валенсии и преклонный по футбольным меркам возраст Эшли Янга делают покупку нового правого защитника одним из приоритетов для "красных дьяволов" на летнее трансферное окно.



Изначально целью номер один "Юнайтед" по укреплению проблемной позиции назывался Ван-Биссака, однако "Пэлас" установил за свою звезду цену в 70 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, на "Олд Траффорд" считают такую цену завышенной, поэтому было решено обратиться к альтернативной цели в лице 27-летнего Менье, у которого остается только один год по контракту.



Трансфер Тома оценивается в гораздо более адекватные деньги — 25 млн. фунтов. А сам француз ранее уже говорил, что открыт к смене клуба.