Моуриньо: "Клоппу было бы очень тяжело проиграть финал против "Тоттенхэма"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что поражение в финале Лиги Чемпионов от "Тоттенхэма" стало бы большим ударом по главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу.
К матчу в Мадриде 1 июня Клопп подходит, проиграв шесть из семи финалов за свою тренерскую карьеру. Юрген до сих пор не завоевал ни одного трофея с "Ливерпулем" и все еще рискует завершить этот выдающийся для его команды сезон с пустыми руками.
Моуриньо чувствует, что его немецкому коллеге было бы очень тяжело принять очередное поражение в финале, однако Жозе убежден, что и "шпоры" не захотят упускать такую прекрасную возможность разжиться трофеем.
"Если Юрген выиграет, это будет невероятное достижение для него. Если Юрген не выиграет... Проиграть три финала Лиги Чемпионов... Ух, это было бы очень, очень тяжело для него".
"Однако он очень позитивный парень, и я уверен, он помышляет только о победе. Будучи тренером и понимая, что значит финал Лиги Чемпионов для тренера, для тебя всегда есть негативная сторона, ведь одна команда и один тренер непременно проиграют".
"Тоттенхэм" не выигрывает трофеев, и для них было бы замечательно завоевать свой первый, который мог бы открыть для них путь к трофеям на внутренней арене, потому что трофей Лиги Чемпионов — самый важный из всех. Финалы существуют не для того, чтобы их играть, а для того, чтобы их выигрывать", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
24.05.2019 11:00
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Последние комментарии:
А прикиньте действительно ТТХ выиграет... было бы не романтично.
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Чмоур топ. До сих пор страдает от того, что в своё время ЛФК назначил Беню, а не его.
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Ну очевидна же победа Пуля. У них банда матёрая, уже играла в финале. с 97 очками до последнего тащила чемпик. Не вижу никаких препятствии, тем более против ТТХ. Уверенная победа 3-1.
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Как ж заебал маврино говорит о лфк
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Че, прав. Этот Ливерпук просто обязан что-то выиграть. Клопп завоевал доверие и поддержку болел, осталось принести 6 эльче и чувак уже будет легендой вписанной в историю клуба.
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Даже Чмоур поссал на пенсов.
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для Клопа трофеи не важны. Ему важнее процесс ротации. Любит он ротировать, как и портовые обрыганы на этом саете.
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Один все таки финал затащил
Таки когда и что это было?
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Посикивает, скучает без работы..
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