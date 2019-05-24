Моуриньо: "Клоппу было бы очень тяжело проиграть финал против "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что поражение в финале Лиги Чемпионов от "Тоттенхэма" стало бы большим ударом по главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

К матчу в Мадриде 1 июня Клопп подходит, проиграв шесть из семи финалов за свою тренерскую карьеру. Юрген до сих пор не завоевал ни одного трофея с "Ливерпулем" и все еще рискует завершить этот выдающийся для его команды сезон с пустыми руками.

Моуриньо чувствует, что его немецкому коллеге было бы очень тяжело принять очередное поражение в финале, однако Жозе убежден, что и "шпоры" не захотят упускать такую прекрасную возможность разжиться трофеем.

"Если Юрген выиграет, это будет невероятное достижение для него. Если Юрген не выиграет... Проиграть три финала Лиги Чемпионов... Ух, это было бы очень, очень тяжело для него".

"Однако он очень позитивный парень, и я уверен, он помышляет только о победе. Будучи тренером и понимая, что значит финал Лиги Чемпионов для тренера, для тебя всегда есть негативная сторона, ведь одна команда и один тренер непременно проиграют".

"Тоттенхэм" не выигрывает трофеев, и для них было бы замечательно завоевать свой первый, который мог бы открыть для них путь к трофеям на внутренней арене, потому что трофей Лиги Чемпионов — самый важный из всех. Финалы существуют не для того, чтобы их играть, а для того, чтобы их выигрывать", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1421

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. plokxnet 24.05.2019 12:19 # plokxnet
    А прикиньте действительно ТТХ выиграет... было бы не романтично.

    (ответить)

  2. slash-lfc 24.05.2019 11:55 # slash-lfc
    Чмоур топ. До сих пор страдает от того, что в своё время ЛФК назначил Беню, а не его.

    (ответить)

  3. easports 24.05.2019 11:54 # easports
    Ну очевидна же победа Пуля. У них банда матёрая, уже играла в финале. с 97 очками до последнего тащила чемпик. Не вижу никаких препятствии, тем более против ТТХ. Уверенная победа 3-1.

    (ответить)

  4. chr1s8rown 24.05.2019 11:43 # chr1s8rown
    Как ж заебал маврино говорит о лфк

    (ответить)

  5. lfcynwa 24.05.2019 11:32 # lfcynwa
    Че, прав. Этот Ливерпук просто обязан что-то выиграть. Клопп завоевал доверие и поддержку болел, осталось принести 6 эльче и чувак уже будет легендой вписанной в историю клуба.

    (ответить)

  6. mikkiynwa 24.05.2019 11:25 # mikkiynwa
    Даже Чмоур поссал на пенсов.

    (ответить)

  7. geln 24.05.2019 11:21 # geln
    Пpогнозы футбольных матчей -> info-stavki.ru

    (ответить)

  8. cacique 24.05.2019 11:14 # cacique
    для Клопа трофеи не важны. Ему важнее процесс ротации. Любит он ротировать, как и портовые обрыганы на этом саете.

    (ответить)

  9. chebrec 24.05.2019 11:05 # chebrec
    Один все таки финал затащил
    Таки когда и что это было?

    (ответить)

  10. kukuruzzo 24.05.2019 11:01 # kukuruzzo
    Посикивает, скучает без работы..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: