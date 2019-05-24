"Арсенал" и "Челси" вернули более половины билетов на финал Лиги Европы

Баку "Арсенал" и "Челси" вернули УЕФА более половины выделенных им билетов на финал Лиги Европы в Баку 29 мая.

Как известно, УЕФА шокировал финалистов второго по значимости европейского турнира, выделив каждому из них только по 6 тысяч билетов на финал — при вместимости стадиона в 69,870 зрителей.

Это решение УЕФА обосновал тем, что Баку как аэропорт и город просто не может принять больше приезжих фанатов одновременно.

Однако даже эти билеты двум лондонским клубам оказалось непросто реализовать — нашлось не так много желающих совершить столь утомительный и дорогостоящий выезд с почти восьмичасовым перелетом.

Кроме того, у британских фанатов "Арсенала" и "Челси" армянского происхождения возникли проблемы с получением виз в Азербайджан — если для плеймейкера "канониров" Генриха Мхитаряна, в итоге отказавшегося от выезда в Баку самостоятельно, было сделано исключение, то с рядовыми болельщиками никто церемониться не стал.

В итоге, сообщает Daily Mirror, "канониры" и "синие" вернули в УЕФА 3 тыс. и 4 тыс. билетов, соответственно, которые теперь будут проданы местным поклонникам футбола в Баку.


Метки Арсенал, Лига Европы, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2019 10:00

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  1. papka-legend 24.05.2019 10:30 # papka-legend
    Это решение УЕФА обосновал тем, что Баку как аэропорт и город просто не может принять больше приезжих фанатов одновременно.

    так нахуя проводить в такой жопе тогда?! Чё за ебанаты бля

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  2. yela 24.05.2019 10:22 # yela
    Долбоёбы с УЕФА даже с первоочередной задачей справиться не могут.

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  3. parlor3 24.05.2019 10:10 # parlor3
    Это даже не футбольный стадион....

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  4. ray-black 24.05.2019 10:03 # ray-black
    Непонятно. То ли кубок ЛЕ никому нах не уперся, то ли просто фаны у этих клубов далбичи. Вот так они поддерживают свою команду.

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  5. scholes18 24.05.2019 10:03 # scholes18
    лютый зашквар от продажного УЕФА.

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  6. blackdreamer 24.05.2019 10:02 # blackdreamer
    вот к чему приводит когда чинушу подкупают баблом и он решает провести такой ивенат в стране 3 мира
    какой футбол на родине этих приматов если они моються раз в месяц

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