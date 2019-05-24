"Арсенал" и "Челси" вернули более половины билетов на финал Лиги Европы
"Арсенал" и "Челси" вернули УЕФА более половины выделенных им билетов на финал Лиги Европы в Баку 29 мая.
Как известно, УЕФА шокировал финалистов второго по значимости европейского турнира, выделив каждому из них только по 6 тысяч билетов на финал — при вместимости стадиона в 69,870 зрителей.
Это решение УЕФА обосновал тем, что Баку как аэропорт и город просто не может принять больше приезжих фанатов одновременно.
Однако даже эти билеты двум лондонским клубам оказалось непросто реализовать — нашлось не так много желающих совершить столь утомительный и дорогостоящий выезд с почти восьмичасовым перелетом.
Кроме того, у британских фанатов "Арсенала" и "Челси" армянского происхождения возникли проблемы с получением виз в Азербайджан — если для плеймейкера "канониров" Генриха Мхитаряна, в итоге отказавшегося от выезда в Баку самостоятельно, было сделано исключение, то с рядовыми болельщиками никто церемониться не стал.
В итоге, сообщает Daily Mirror, "канониры" и "синие" вернули в УЕФА 3 тыс. и 4 тыс. билетов, соответственно, которые теперь будут проданы местным поклонникам футбола в Баку.
24.05.2019 10:00
Просмотров: 1657
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это решение УЕФА обосновал тем, что Баку как аэропорт и город просто не может принять больше приезжих фанатов одновременно.
так нахуя проводить в такой жопе тогда?! Чё за ебанаты бля
(ответить)
Долбоёбы с УЕФА даже с первоочередной задачей справиться не могут.
(ответить)
Это даже не футбольный стадион....
(ответить)
Непонятно. То ли кубок ЛЕ никому нах не уперся, то ли просто фаны у этих клубов далбичи. Вот так они поддерживают свою команду.
(ответить)
лютый зашквар от продажного УЕФА.
(ответить)
вот к чему приводит когда чинушу подкупают баблом и он решает провести такой ивенат в стране 3 мира
какой футбол на родине этих приматов если они моються раз в месяц
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий