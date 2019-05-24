"Арсеналу" придется заплатить 30 млн. фунтов за Фрэйзера

"Арсеналу" придется заплатить около 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера.

Завершившийся сезон стал лучшим в карьере 25-летнего Фрэйзера, который забил семь голов и отдал 14 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, а также утвердился в качестве ключевого игрока сборной Шотландии.



В сезоне 2018/19 больше, чем Райан, в Премьер-Лиге ассистировал только Эден Азар из "Челси", и "Арсенал", чей трансферный бюджет в последнее время крайне ограничен, счел Фрэйзера хорошим объектом для инвестиций.



По информации The Independent, клуб с "Эмирейтс" оформит свой интерес к шотландцу после финала Лиги Европы против "Челси" на следующей неделе. Однако "канонирам" уже известно, на какое предложение рассчитывает "Борнмут".



"Вишенки" желают получить за свою звезду около 30 млн. фунтов, причем 20 процентов от этой суммы им придется отдать бывшему клубу Фрэйзера "Абердину", откуда они и приглашали Райана в 2013 году, когда сами выступали еще в Лиге Один.



Также The Independent удалось узнать, что "Манчестер Юнайтед", вопреки слухам, не заинтересован во Фрэйзере. "Ливерпуль", хоть и наблюдал за Райаном, но не может предложить тому возможность стать основным игроком — в отличие от "Арсенала".