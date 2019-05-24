Симэн: "Чех не должен играть в финале Лиги Европы"

Экс-голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн считает, что главному тренеру "канониров" Унаи Эмери не стоит выпускать Петра Чеха на финал Лиги Европы против "Челси".

Как известно, 37-летний Чех завершает игровую карьеру по окончании этого сезона. Петр защищал ворота "Арсенала" на протяжении всего пути к финалу Лиги Европы, поэтому логично ожидать, что он выйдет в старте и в Баку 29 мая.



Но если "синие" уже гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон через Премьер-Лигу, то для "канониров" победа в финале является последней возможностью получить путевку в элитный европейский турнир.



Учитывая это, Симэн советует Эмери выпустить на финал Бернда Лено, а не Чеха, который грядущим летом, как ожидается, станет спортивным директором "Челси".



"На мой взгляд, самая важная вещь состоит в том, что "Арсеналу" очень нужна эта победа. "Арсеналу" она нужнее, чем "Челси".



"Им нужно попасть в Лигу Чемпионов, и я всегда за то, чтобы играть сильнейшим составом. Это означает, что на ворота должен выйти Лено, но мне кажется, что все-таки сыграет Чех, потому что это его последний матч".



"Я был удивлен, когда услышал о предстоящем назначении Чеха. Я был удивлен временем, когда это стало известно. Я подумал: "Кто же допустил эту утечку? Кто-то из "Челси" или из "Арсенала"?"



"Пока нет никакого подтверждения, поэтому я не переживаю, если сыграет Петр. Он настоящий профессионал, и даже если он уйдет в "Челси", это никак не скажется на его игре", — сообщил Симэн Sky Sports.