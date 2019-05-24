Симэн: "Чех не должен играть в финале Лиги Европы"
Экс-голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн считает, что главному тренеру "канониров" Унаи Эмери не стоит выпускать Петра Чеха на финал Лиги Европы против "Челси".
Как известно, 37-летний Чех завершает игровую карьеру по окончании этого сезона. Петр защищал ворота "Арсенала" на протяжении всего пути к финалу Лиги Европы, поэтому логично ожидать, что он выйдет в старте и в Баку 29 мая.
Но если "синие" уже гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон через Премьер-Лигу, то для "канониров" победа в финале является последней возможностью получить путевку в элитный европейский турнир.
Учитывая это, Симэн советует Эмери выпустить на финал Бернда Лено, а не Чеха, который грядущим летом, как ожидается, станет спортивным директором "Челси".
"На мой взгляд, самая важная вещь состоит в том, что "Арсеналу" очень нужна эта победа. "Арсеналу" она нужнее, чем "Челси".
"Им нужно попасть в Лигу Чемпионов, и я всегда за то, чтобы играть сильнейшим составом. Это означает, что на ворота должен выйти Лено, но мне кажется, что все-таки сыграет Чех, потому что это его последний матч".
"Я был удивлен, когда услышал о предстоящем назначении Чеха. Я был удивлен временем, когда это стало известно. Я подумал: "Кто же допустил эту утечку? Кто-то из "Челси" или из "Арсенала"?"
"Пока нет никакого подтверждения, поэтому я не переживаю, если сыграет Петр. Он настоящий профессионал, и даже если он уйдет в "Челси", это никак не скажется на его игре", — сообщил Симэн Sky Sports.
24.05.2019 08:00
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Последние комментарии:
для начала вам самим нужно забить гол(ы), чтоб победить.
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в ближний угол пенсы накидают пачку. а чеху потом пачку бакинских подкинут, как подъемные на новом месте работы
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Да успокойтесь. И с Чехом, и с Лено у арсенала не так много шансов против пенсов. Достаточно посмотреть на результаты очных встреч за последние 10 лет, составы, общий класс команд и все понятно станет, кто чья сучка. Но то что чих зашкварился, перейдя к педикам это 100%. Это так, к слову.
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А Юлька не должна сидеть на страпоне, ага. Ещё чего! Ишь ты заговорил!
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Слышь Симон,иди-ка ты нахуй
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Симэн - грёбаный провокатор. Зачем рот открывать в этой ситуации? Все и так всё понимают, но нет, надо добавить нервозности.
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