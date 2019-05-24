"Барселона" готова предложить 70 миллионов фунтов за Сане
"Бавария" избрала вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане своей трансферной целью номер один на грядущее лето.
В данный момент "Бавария" находится на пороге смены поколений в связи с уходом из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери. Это обязывает чемпионов Бундеслиги инвестировать в омоложение и укрепление состава.
По информации The Guardian, клуб из Мюнхена собирается предложить около 70 миллионов фунтов за своего соотечественника Сане, который в этом сезоне перестал быть твердым игроком стартового состава "Сити".
Определенный регресс в игре 23-летнего немца относительно прошлого сезона — не единственная причина, что может побудить "горожан" к продаже Лероя.
Также "Сити" уже несколько месяцев пытается склонить Сане к новой сделке, но безуспешно. А от действующего контракта Лероя остается два года.
Добавим, что в 2016 году Сане стал первым приобретением Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера "Сити", перебравшись из "Шальке-04" по сделке стоимостью 37 млн. фунтов. С тех пор Лерой сыграл 133 матча, забил 39 голов и завоевал пять больших трофеев.
24.05.2019 07:00
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дал ба ёб
новости норм пишешь
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Так Барселона или Бавария?)
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