Венгер по-прежнему планирует вернуться в футбол

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что наслаждается жизнью вне футбола, но по-прежнему планирует вернуться к работе.

Покидая тренерский мостик "Арсенала" в конце прошлого сезона после 22 лет работы в клубе, Венгер уверенно говорил, что готов без промедлений откликнуться на новый вызов.



Спустя год 69-летний француз до сих пор не подыскал для себя подходящий проект, однако Арсен не может представить, что "Арсенал" был его последним местом работы.



"Я думал: "А стоит ли мне сразу вернуться в это пекло?" Это не такое уж пекло, но когда ты в него погрузился, ни на что другое тебя не остается".



"Поэтому я подумал, что сделаю небольшой перерыв. Так прошел месяц, два, три, четыре, и вот теперь у меня проблема с тем, чтобы вернуться!"



"Я не знаю, когда, но я точно вернусь в футбол. Не знаю, в качестве кого — тренера или нет. Я сохраняю аппетит и желание работать, но я знаю, какая жизнь меня ждет. Сейчас я должен принять это решение".



"Я был на пороге неизведанного, потому что никогда не знаешь, как ты отреагируешь на подобную ситуацию. Я никогда не составлял резюме в своей жизни, но я не переставал работать с 29 до 69".



"Я наслаждался последним годом. Я бы не сказал, что у меня стало значительно меньше стресса, потому что я всегда слегка в стрессе".



"Хорошая вещь в том, что мне не нужно просыпаться по звонку. У меня интересная жизнь, и у меня нет необходимости ее бросать из-за каких-то обязательств. У меня впервые появилось много свободного времени, и это приятно", — цитирует Венгера Daily Mail.