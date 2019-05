Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" предложил роскошный контракт Маттейсу Де Лигту. Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Хамеса Родригеса. Роман Абрамович впервые за год посетит матч "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" предложил 19-летнему защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту контракт с зарплатой в 236 тысяч фунтов в неделю. (Sport)



"Интер" предложит за нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку 30 млн. фунтов плюс 30-летнего вингера Ивана Перишича. (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" планирует избавиться не только от Лукаку, но также от Маркоса Рохо, Маттео Дармиана и Хуана Маты. (Daily Mirror)



"Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" заинтересованы в плеймейкере Хамесе Родригесе, который возвращается в "Реал" после истечения аренды в "Баварии". (Daily Mirror)



Капитан "Юнайтед" Антонио Валенсия консультируется с Уэйном Руни и Златаном Ибрагимовичем насчет переезда в МЛС. (Manchester Evening News)



"Манчестер Сити" близок к покупке защитника "Ювентуса" Жоау Канселу за 52 млн. фунтов, опередив в борьбе за игрока своих соседей из "Юнайтед". (Record)



"Сити" готов продать полузащитника Фабиана Дельфа за 15 млн. фунтов. (The Sun)



В услугах Дельфа заинтересован его бывший клуб "Лидс". (Daily Star)



"Ливерпуль" может продать вингера Джердана Шакири, чтобы затем купить вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуезе. (Metro)



"Интер" хочет приобрести вингера "Челси" Виктора Мосеса, который вторую половину этого сезона проводит в аренде в "Фенербахче". (Sky Sports)



"Наполи" лидирует в борьбе за защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. (The Independent)



"Реал" сообщил "Тоттенхэму", что полузащитник Марко Асенсио не продается. (AS)



"Арсенал" поспорит с ПСЖ и "Баварией" за защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Daily Mail)



Защитник Николас Тальяфико отверг интерес "Арсенала" и следующий сезон проведет в "Аяксе". (Daily Mirror)



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке может стать одноклубником Маруана Феллайни по "Шаньдун Лунэн", где ему готовы платить 150 тыс. фунтов в неделю. "Орлы" в качестве компенсации получат 15 млн. фунтов. (The Times)



Наставник "Лестера" Брендан Роджерс хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Селтику" Патриком Робертсом. (The Sun)



Другое



У вингера "Суонси" Даниэля Джеймса умер отец, из-за чего его переход в "Юнайтед" может задержаться. Кроме того, игрок отказался от поездки в сборную Уэльса. (BBC)



Венсан Компани получил назначение играющим тренером "Андерлехта" после собеседования, которое длилось шесть часов. (Sky Sports)



Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи вылетел в Лондон договариваться с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (Daily Star)



Почеттино и Маурицио Сарри из "Челси" — приоритетные цели для "Ювентуса". (Calciomercato)



Фредди Юнгберг, работающий в академии "Арсенала", может получить повышение и стать правой рукой главного тренера "канониров" Унаи Эмери. (Football.London)



Роман Абрамович впервые за год посетит матч "Челси", планируя приехать на финал Лиги Европы против "Арсенала" в Баку. (The Sun)



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта едва ли вернется к финалу Лиги Чемпионов. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Арсенала" Жулио Баптиста завершил игровую карьеру. (Daily Mail)



Президент ПСЖ Нассер Аль Хелаифи попался на том, что пытался купить Чемпионат Мира по легкой атлетике. Катарцу уже предъявлены обвинения в коррупции. (BBC)



Болельщики "Арсенала" запустили петицию о переносе финала Лиги Европы против "Челси" из Баку на лондонский "Уэмбли". (Daily Mail)