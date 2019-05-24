"Ньюкасл" планирует покупку Марио Фернандеса
"Ньюкасл" планирует предложить 26.4 миллионов фунтов за правого защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
В данный момент главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес продолжает переговоры с владельцем своего клуба Майком Эшли о новом контракте.
Испанский специалист, чье действующее соглашение истекает в следующем месяце, останется на "Сент-Джеймс Парк", только если получит определенные гарантии насчет сфер влияния и трансферного бюджета.
В случае успешных переговоров с Эшли, Бенитес переключит свое внимание на поиски усиления к следующему сезону, и одним из его приоритетов станет приглашение правого защитника взамен Деандре Йедлина и Хавьера Манкильо.
По информации Daily Mirror, внимание Бенитеса привлек Фернандес, который в этом сезоне сыграл 34 матча за клуб из Москвы и поучаствовал в 10 голах.
Интерес к 28-летнему россиянину бразильского происхождения также проявляет "Атлетико", однако "сороки" надеются, что привлекательность Премьер-Лиги сыграет свою роль в решении Марио.
24.05.2019 00:05
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>>"Ньюкасл" планирует предложить 26.4 миллионов фунтов
Удачи в переговорах с Гинером.
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