"Ньюкасл" планирует покупку Марио Фернандеса

"Ньюкасл" планирует предложить 26.4 миллионов фунтов за правого защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

В данный момент главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес продолжает переговоры с владельцем своего клуба Майком Эшли о новом контракте.



Испанский специалист, чье действующее соглашение истекает в следующем месяце, останется на "Сент-Джеймс Парк", только если получит определенные гарантии насчет сфер влияния и трансферного бюджета.



В случае успешных переговоров с Эшли, Бенитес переключит свое внимание на поиски усиления к следующему сезону, и одним из его приоритетов станет приглашение правого защитника взамен Деандре Йедлина и Хавьера Манкильо.



По информации Daily Mirror, внимание Бенитеса привлек Фернандес, который в этом сезоне сыграл 34 матча за клуб из Москвы и поучаствовал в 10 голах.



Интерес к 28-летнему россиянину бразильского происхождения также проявляет "Атлетико", однако "сороки" надеются, что привлекательность Премьер-Лиги сыграет свою роль в решении Марио.