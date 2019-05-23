"Бавария" подтвердила интерес к Лерою Сане

Президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что его клуб заинтересован в приобретении вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

В этом сезоне 23-летний Сане перестал быть твердым игроком основы для "горожан", а вдобавок клубу уже несколько месяцев не удается преодолеть разногласия в переговорах о новом контракте с Лероем.



В прессе даже появились слухи, что конкуренция с стороны Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы может заставить игрока сборной Германии покинуть "Этихад", и чемпионы Бундеслиги не оставили эту ситуацию без внимания.



"Мы изучаем вариант с приобретением этого игрока", — сообщил Хенесс Suddeutsche Zeitung.



Daily Mail добавляет, что "Сити" не заинтересован в расставании с Сане, и только сумма около 90 миллионов фунтов заставит "горожан" пойти на сделку с "Баварией", которая видит в Лерое преемника для Франка Рибери.