"Бавария" подтвердила интерес к Лерою Сане
Президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что его клуб заинтересован в приобретении вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
В этом сезоне 23-летний Сане перестал быть твердым игроком основы для "горожан", а вдобавок клубу уже несколько месяцев не удается преодолеть разногласия в переговорах о новом контракте с Лероем.
В прессе даже появились слухи, что конкуренция с стороны Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы может заставить игрока сборной Германии покинуть "Этихад", и чемпионы Бундеслиги не оставили эту ситуацию без внимания.
"Мы изучаем вариант с приобретением этого игрока", — сообщил Хенесс Suddeutsche Zeitung.
Daily Mail добавляет, что "Сити" не заинтересован в расставании с Сане, и только сумма около 90 миллионов фунтов заставит "горожан" пойти на сделку с "Баварией", которая видит в Лерое преемника для Франка Рибери.
23.05.2019 23:00
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Иногда создается ощущение, что в Баварии 24 вингера и Левандовски.
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